Pour mieux promouvoir et participer à la promotion de la gastronomie thaïlandaise, l’ambassadeur de ce pays, Nipon Petchpornprapas était, hier, l’hôte des étudiants du Centre d’informatique et de gestion appliquée (CIGA). C’était pour diriger la cérémonie de formation sur la gastronomie thaïlandaise. Selon le Dg du CIGA, Mamadou Mbaye, plusieurs de ses étudiants ont eu à apprendre à cuisiner les plats de ces pays qui sont connus dans le monde comme étant très riches sur le plan thérapeutique. C’est une chance pour lui, de bénéficier une telle formation, car cela pourrait aider ses étudiants à avoir un plus, une fois qu’ils seront sur le marché de l’emploi.

‘’Dans chacun des départements que nous avons chez nous, nous avons assez d’expertise pour accompagner l’ambassade thaïlandaise dans la promotion de ses programmes. Nos étudiants ont l’expertise nécessaire pour se lancer dans l’auto-emploi, à travers l’ouverture d’un restaurant sénégalais, mais avec des plats thaïlandais. Aujourd’hui, tout le monde sait que l’emploi salarié est devenu rare pour ne pas dire insignifiant.

Donc, l’auto-emploi est une niche’’, a soutenu M. Mbaye. De son côté Nipon Petchpornprapas a soutenu qu’il souhaite qu’au terme de cette formation, le CIGA puisse intégrer la gastronomie thaïlandaise dans ses programmes. Une fois la Covid-19 vaincue définitivement, il souhaite que son gouvernement mette les moyens pour octroyer des bourses aux étudiants du CIGA pour ailler étudier en Thaïlande, dans le cadre de la gastronomie. C’est juste un début de partenariat, promet-il.