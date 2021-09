‘’Ensemble pour Guédiawaye’’ ! C’est la nouvelle entité qui a été mise hier sur les fonts baptismaux par une élite de la ville de Guédiawaye. Selon son coordinateur, cette partie de la banlieue dakaroise est aujourd’hui l’une des zones les plus prisées, du fait de ses atouts environnementaux, mais également de la qualité de ses élites, parties de rien.

Pour Tamsir Amadou Ba, ils doivent donc à cette ‘’grande famille’’ qui est devenue la collectivité à laquelle ils appartiennent tous, de s’engager pour son bien-être, sa sécurité et son devenir. Ainsi, poursuit-il, ils ont l’obligation de mutualiser leurs idées, leurs énergies, leur savoir-faire pour assurer la revitalisation de leurs quartiers, de proposer de nouvelles démarches d’actions publiques et privées au service du bien-être économique et social de nos concitoyens. Cette orientation, renseigne-t-il, a servi de bréviaire au comité d’initiative qui a donné corps à cette vision qui s’est traduite par la naissance de : ‘’Ensemble pour Guédiawaye’’ (EPG).

...Cette association, selon M. Ba, qui se veut inclusive, tend la main à toutes les forces vives du département. Car ce qui les unit est plus fort que ce qui les sépare. ‘’A EPG, nous bannissons le mot division. Nous tenons à le préciser ici et maintenant qu’EPG se démarque de toutes les chapelles, qu’elles soient politiques, confrériques ou confessionnelles. Qu’elle sera avec quiconque fera siennes, les préoccupations et les aspirations des populations de Guédiawaye. Nous demeurons convaincus que cette ville de Guédiawaye n’est et ne sera que ce que nous en ferons, avec bien sûr l’appui des autorités administratives et locales.

Chacun de nous doit y trouver sa place, en y apportant ses talents, ses compétences, ses rêves, ses ambitions et, le mot n’est pas de trop, ses audaces. Nous devons léguer à la postérité un département prestigieux, à la pointe des innovations technologiques, environnementales, sociales, économiques, culturelles et urbanistiques. Nous osons pouvoir espérer compter sur tous et sur chacun pour relever ce défi’’, a précisé son coordinateur.