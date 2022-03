Guediawaye 

Après le vote avorté de l'élection des adjoints au maire, il y a de cela quelques jours, les conseillers municipaux de la ville de Guédiawaye vont reprendre le vote aujourd’hui. Hier, lors d'un point de presse, le comité d'initiative et d'éthique composé des membres des sections du PDS et de la grande coalition Wallu et les alliés, a appelé à affirmer son ancrage dans l'opposition et exhorte ses conseillers à la ville à discuter et à voter pour la liste des adjoints au maire proposée par la coalition Yaw.

D'après Bassirou Mbacké Diatta dudit comité, il est demandé aux conseillers de la coalition de produire dans les délais une déclaration sur l'honneur, mieux une procuration au besoin, en cas d'absence, en faveur de la coalition de l'opposition. "Ledit comité appréciera à sa juste mesure et prendra toutes les dispositions utiles pour que les consignes du parti et de la coalition soient rigoureusement suivies. Il faut aussi préciser que ceux qui ne vont pas suivre cette logique seront sanctionnés.

Nos quatre conseillers doivent savoir que le Sénégal les regarde, la population de Guédiawaye les regarde. Ils n'ont pas droit à l'erreur. Nous voulons avertir l'opinion nationale et internationale, vu que le pouvoir peine à accepter cette défaite. Nous appelons nos conseillers à respecter la ligne directrice du parti. Nous sommes dans l'opposition. Nous ne serons jamais avec BBY, moins avec Aliou Sall", a soutenu le chargé de communication de la coalition Wallu à Guédiawaye. A signaler que la tête de liste de Wallu à Guédiawaye, Ndiogou W. Dieng, a brillé par son absence lors du point de presse. Monsieur Diatta a minimisé cela en soutenant que c'est un non-évènement, vu que les cadres de la coalition sont présents lors de leur face-à-face avec la presse.