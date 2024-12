Handicap DDD

Le Directeur général de Dakar Dem Dikk a présidé la cérémonie marquant la journée internationale des personnes vivant avec un handicap organisée par le personnel de DDD. Assane Mbengue a déclaré que ladite célébration n'est pas une simple tradition pour la société qu'il dirige, mais l'expression vivante des valeurs fondamentales et de son engagement sociétal. "Je mesure l'importance de ce moment qui nous réunit, car il symbolise notre détermination collective à construire une société plus inclusive, plus équitable, où chaque citoyen, quelle que soit sa condition, peut exercer pleinement ses droits et participer activement à la vie de notre nation.

L’engagement de DDD SA ne se limite pas à des discours. Il se traduit par des actions concrètes et mesurables : aujourd'hui, plus de 1600 personnes en situation de handicap bénéficient gratuitement de nos services dans la région de Dakar. Notre nouvelle flotte de bus, récemment acquise, intègre des aménagements spécifiquement conçus pour faciliter l'accès et le confort des personnes à mobilité réduite. Je suis particulièrement fier de notre partenariat durable avec le Centre Talibou Dabo dont nous assurons gratuitement l'entretien du bus de transport scolaire", a confié le Dg de DDD. Il a rappelé que chaque détenteur de la carte d'égalité des chances dispose d'un abonnement annuel gratuit.

"Dakar Dem Dikk SA se distingue également par sa politique de recrutement résolument inclusive. Nous ne nous contentons pas de respecter les directives étatiques sur l'emploi des personnes à mobilité réduite, nous en faisons une priorité depuis de nombreuses années. Cette politique de recrutement n'est pas simplement une obligation légale, c'est un choix stratégique qui enrichit notre entreprise de compétences et de perspectives diverses.