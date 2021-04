Hommage à Diouf Pme

Cent jours se sont déjà écoulés depuis que ce dimanche 10 janvier 2021, nous quittait notre regretté Ibrahima DIOUF. DIOUF PME, comme le surnommaient certains. Un des meilleurs spécialistes de la PME en Afrique est parti à jamais.

Rentré au Sénégal, après de brillantes études en France, Ibrahima a occupé d’importantes fonctions au service des PME. Il fut le premier secrétaire permanent de l’Union Nationale des Commerçants et Industriels (UNACOIS), de 1998 à 2002. Il apporta beaucoup à cette organisation, en en faisant un partenaire privilégié des pouvoirs publics. Le Président WADE le repéra par la pertinence de ses idées et des actions menées au sein de l’Unacois et le nomma Directeur des PME en 2002, poste qu’il occupa pendant dix ans (2002-2012).

Ibrahima a accompagné près de quinze Ministres ayant eu en charge le département des PME. Il a été maitre d’œuvre de toutes les réflexions stratégiques et participé à la prise de décision guidant les nouvelles politiques publiques allant dans le sens de la création, de l’impulsion de la Petite et Moyenne Entreprise.

Son premier chantier à la tête de la direction des PME fut de mettre en place un cadre institutionnel et juridique de promotion des PME articulé autour de structures et de mécanismes de dialogue et de partenariat avec les opérateurs, les institutions représentatives des PME et les partenaires au développement. Ainsi fut élaborée et mise en vigueur en 2003, la Charte des PME du Sénégal. Le Sénégal fut pionnier dans ce domaine. Plusieurs pays africains se sont ensuite lancés dans l’élaboration de Charte des PME, en s’inspirant de celle du Sénégal.

En 2008, constatant que la Charte avait fait son temps, il inspira sa mutation en loi d’orientation relative à la promotion et au développement des petites et moyennes entreprises devenue le principal cadre juridique régissant la promotion des PME au Sénégal.

En 2009, il initia l’élaboration de la Lettre de politique sectorielle des PME (LPS-PME), qui a été validée en octobre 2010 conjointement par l’État, le secteur privé et les partenaires techniques et financiers. Elle visait à améliorer la performance, la compétitivité et la promotion des PME en vue d'une croissance économique soutenue.

La même année, la Commission de l’UEMOA avait pris l’initiative d’élaborer une Charte communautaire des PME pour en faire le cadre de référence des actions qu’elle compte mener, avec les États membres et en partenariat avec tous les acteurs publics et privés, pour la mise en œuvre d’une stratégie sous régionale en vue de l’émergence de PME fortes et compétitives et c’est l’expert Ibrahima DIOUF qui avait été choisi pour mener ce travail. Il m’avait demandé de l’accompagner dans cette mission. Nous avions étudié tout ce qui se faisait dans le domaine des PME dans les huit pays membres de l’UEMOA, pour aboutir à la rédaction d’un Projet de Charte que nous avions brillamment défendu à Niamey au Niger, les 23 -25 mars 2010, lors d’une session regroupant tous les experts des pays membres de l’Union et de la Commission. Sa validation a été une grande fierté pour lui. Il m’avait plus d’une fois rappelé les bons retours qu’il avait reçus de l’UEMOA sur le travail accompli.

Après 10 ans passés à la direction des PME, il devient Directeur du Bureau de Mise à Niveau des Entreprises du Sénégal. Défenseur infatigable de la PME, il mit en place la mise à niveau spécifique destinée aux PME. En effet, jusque- là, la mise à niveau ne concernait que les grandes entreprises. Aujourd’hui plusieurs Bureaux de mise à niveau en Afrique sollicitent l’expertise de celui de Dakar.

Un homme d’une simplicité et d’une disponibilité extraordinaires

Les PME, le secteur privé ont perdu un homme sympathique, profondément généreux dans son savoir. Il accordait une attention à toute personne. Ibrahima n’a jamais changé de numéro de téléphone. Je n’avais pas besoin de rendez – vous pour le voir. Je donnais son numéro de téléphone à des dirigeants de PME sans le prévenir et il les recevait sans protocole et m’informait de leur entrevue. Son expertise était recherchée et il prenait son temps pour leur prodiguer des conseils. Ibrahima était aussi généreux dans son « avoir », il aimait aider son prochain. J’ai été témoin à plusieurs reprises, de situations où il a apporté des aides financières à des personnes venues le solliciter ou de sa propre initiative.

Nous avions un dénominateur commun, notre passion pour la PME. A chacune de nos rencontres et elles étaient nombreuses, nos échanges portaient sur la PME en Afrique d’une manière générale et la PME sénégalaise en particulier.

Un mois et demi avant sa mort, j’ai participé à une session de renforcement de capacité de consultants sur la méthodologie et les outils de la Mise à Niveau des entreprises que le Bureau de Mise A Niveau avait organisée. Lors de la cérémonie de clôture, il m’avait donné la parole pour parler au nom de tous les participants. Je ne pouvais imaginer que ce serait la dernière fois qu’on allait se voir.

Un homme très pieux, Je me souviens, en octobre 2018, nous avions passé trois jours à Thiès, pour co-animer, à la demande de la Fondation Friedrich EBERT, un séminaire sur le thème « Les PME et PMI sont – elles pourvoyeuses d’emploi au Sénégal ? », au profit des jeunes leaders syndicaux des centrales syndicales du Sénégal. Chaque jour à la pause déjeuner avant de retourner en salle, il me disait « Alassane allons prier d’abord ». Le soir c’était pareil avant d’aller au restaurant, il me répétait la même chose. Je me rappelle une autre fois, nous étions à la résidence de l’Ambassadeur de Belgique, pour une réception, à l’heure de crépuscule, je l’ai aperçu aller dans un coin pour prier.

Que Firdawsi soit sa demeure éternelle. Repose en paix Ibrahima.

Alassane LO

Expert consultant en création d’entreprise

Et en stratégie de promotion et de développement

Des PME