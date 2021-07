RÉACTIONS... RÉACTIONS... RÉACTIONS... BOUBACAR SARR ‘’LOCOTTE’’ ‘’Abdoulaye Diaw a lancé pratiquement toute ma carrière’’ ‘’Le fait de rendre hommage à Abdoulaye Diaw de son vivant, c’est important. Il faut éviter de le faire après le décès des gens. Il faut féliciter le comité d’organisation et toutes les autorités qui y ont contribué. A travers l’Amicale des internationaux de football du Sénégal, notre président d’honneur, Malick Sy, et Cheikh Seck le président de l’amicale, on est tous venus pour être aux côtés d’Abdoulaye Diaw, parce qu’il a beaucoup contribué à nos carrières à nous tous. Personnellement, je l’ai connu depuis Kaolack, dans les 1972, où il était reporter. Je jouais au Dial Diop (club de Dakar, NDLR) et on s’est rendu à Kaolack pour jouer contre le Mbossé club où j’avais la chance de marquer trois buts. C’est là où Abdoulaye Diaw a lancé pratiquement toute ma carrière. C’est quelqu’un de très compétent. Humainement, il est formidable. A chaque fois que vous vous voyez, avant de lui dire bonjour, c’est lui qui le fait le premier, avec le sourire en plus. Il nous rappelait des anecdotes dont, pour certaines, nous-mêmes, nous n’avions pas souvenance. C’est vraiment un homme qu’on respecte beaucoup et on respect aussi sa carrière, qui est un exemple pour tous les jeunes reporters.’’ ROGER MENDY ‘’Laye a beaucoup contribué à ma carrière’’ ‘’Abdoulaye Diaw, c’est un monsieur qui a marqué le football sénégalais. Laye a beaucoup contribué à ma carrière. Avant de devenir footballeur, je l’écoutais à la radio, parce que tous ceux qui me connaissent, savent que je suis un pur Jaman. Laye Diaw a hissé très haut le nom de tous les anciens footballeurs que nous sommes. C’est le seul qui a toujours deux ou trois mots pour encourager les joueurs. La plupart des reporters, tu fais un match, ils te descendent. Je lui dois beaucoup. Il n’y a pas une seule émission où Laye Diaw ne prononce pas mon nom.’’ SEGA SAKHO ‘’Laye Diaw m’a rendu célèbre’’ ‘’Ma relation avec Abdoulaye Diaw est éternelle. Grâce à Laye Diaw, beaucoup de gens ont connu Séga Sakho. Il a tellement crié mon nom, qu’il m’a rendu célèbre. C’est une bonne personne, il est sociable. Je lui souhaite longue vie. Dans le football africain, on ne peut en parler sans citer son nom. On doit rendre hommage aux gens de leur vivant. Mais attendre leur mort pour le faire, c’est comme zéro. C’est tellement gratifiant de voir ses proches, les anciens internationaux et l’ensemble des sportifs lui rendre hommage. C’est comme ça que cela doit se faire.’’