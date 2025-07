Différend UNTJ-ministère justice

Le médiateur de la République, Demba Kandji, a informé, lundi, que lui et son équipe sont en train de tout faire pour apporter leur contribution à la résolution de la grève des travailleurs de la justice, notamment l’entente Sytjust-UNTJ. ‘’Nous sommes derrière le Haut conseil du dialogue social, dans la discrétion, autant que nous le pouvons pour apporter notre contribution à la résolution de ce problème entre les greffiers, qui sont des acteurs importants de la justice, et l’État’’, a-t-il soutenu.

‘’On ne peut pas parler de médiation si on n’a pas pour objectif de consolider l’État de droit. Et l’État de droit a, en son centre, une justice indépendante, une justice impartiale, une justice crédible. Sans la justice, il est vain de parler d’État de droit’’, a insisté Demba Kandji. Selon lui, tous ces projets qui sont en train d’être initiés autour de la médiation, qu’elles soient institutionnelles ou parajudiciaires, tournent autour de la consolidation de l’État de droit au Sénégal et en Afrique.

Dans une circulaire en date du 18 juillet dernier, le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, avait demandé aux chefs de juridiction et de parquet de réquisitionner les greffiers et le personnel administratif nécessaire en vue d’assurer la continuité du service public de la justice. Le Syndicat des travailleurs de la justice (Sytjust) et l’Union nationale des travailleurs de la justice (UNTJ) exigent le respect des accords signés avec le gouvernement en 2018, notamment concernant l’alignement des greffiers et le reclassement de certains agents. Les deux syndicats ont décrété un nouveau mot d’ordre de 72 heures du 28 au 30 juillet 2025.