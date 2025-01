Immatriculation des deux-roues

Le ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens informe tous les usagers de véhicules deux-roues non immatriculés qu’un plan d’action est en cours pour renforcer la sécurité routière et les encourage à profiter de la campagne d’immatriculation gratuite en vigueur jusqu’au 13 mars 2025.

Pour faciliter ce processus dans la région de Dakar, qui concentre un grand nombre d'usagers de véhicules deux-roues, des équipes de vérificateurs seront déployées sur les sites des stades Arène nationale de Pikine, Amadou Barry de Guédiawaye et Galandou Diouf de Rufisque. Ces vérifications, informe-t-on, se tiendront tous les lundis et mardis, à compter du lundi 27 janvier 2025.

En outre, une plateforme numérique dédiée a été mise en place pour permettre aux usagers de prendre rendez-vous gratuitement et ensuite de suivre leur processus d’immatriculation : bindu-mitta.sec.gouv.sn.