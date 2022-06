A quelques heures de la signature de Sadio Mané au Bayern Munich, précédée de sa visite médicale ce mardi, l’attaquant sénégalais a reçu des éloges de la part de l’ancien capitaine de l’équipe nationale de l’Allemagne et légende du club bavarois, Lothar Matthäus.

La transaction entre Liverpool et le Bayern Munich pour le transfert de Sadio Mané serait bouclée. Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, ‘’tous les papiers’’ relatifs au dossier du Sénégalais sont signés. ‘’L’accord Sadio Mané est conclu et scellé’’, a-t-il écrit sur sa page Twitter. L’ancien Messin devrait passer sa visite médicale, ce mardi, et sa présentation est prévue le lendemain mercredi, en grande pompe, à l’Allianz Arena, comme il est de coutume pour les gros transferts du club bavarois. Après sa visite médicale, l’attaquant sénégalais va signer un contrat de trois ans. Les champions d’Allemagne vont débourser environ 32 millions d’euros (y compris les bonus). Liverpool pourrait toucher 8 millions d’euros supplémentaires selon les prestations du joueur.

En attendant son arrivée dans la Bavière, le champion d’Afrique suscite déjà beaucoup d’intérêt en Allemagne. Dans un entretien accordé à Sky Sport Deutschland, l’ancien capitaine de la Mannschaft et légende du Bayern s’est réjoui de la signature de Sadio Mané en faveur du club munichois. ‘’La signature de Sadio Mané est fantastique. Et pas seulement pour le FC Bayern, mais pour toute la Bundesliga. Qu’un si grand footballeur joue dans notre ligue est tout simplement génial’’, a déclaré Lothar Matthäus. Le Ballon d’Or 1990, qui avait déjà béni cette piste du mercato, n’a pas tari d’éloges sur le Ballon d’Or africain 2019. ‘’Mané est un joueur d’exception et de différence. Il a fourni des buts et des passes décisives à Liverpool d’une manière et avec une régularité que peu d’autres joueurs au monde ont pu égaler ces dernières années’’, a-t-il relevé.

Le champion du monde 1990 a aussi magnifié du rôle que joue l’ancien pensionnaire de Génération Foot qui est ‘’un merveilleux ambassadeur du football pour le Sénégal’’. ‘’Je suis vraiment content de le voir sous le maillot du Bayern. Respect et félicitations à toutes les personnes impliquées dans ce transfert à Munich’’.

L’ancien international allemand n’est pas le seul à applaudir la venue de Sadio Mané. Son ancien coéquipier à Liverpool, actuel portier de l’Union Berlin, s’est également montré enthousiaste par rapport à la signature de l’attaquant des Reds. ‘’Ce serait un transfert fou pour le Bayern, car il est l’un des meilleurs joueurs de Liverpool. Si le Bayern Munich parvient à signer quelqu’un comme lui, vous ne pouvez que le féliciter, ainsi que la Bundesliga. Ce serait une autre star de la ligue, donc je serais très heureux pour la Bundesliga’’, a déclaré Loris Karius au micro de Sky Sport Deutschland.

Interrogé sur la position que pourrait occuper Sadio Mané dans le dispositif offensif du Bayern, l’ancien milieu de terrain de l’Inter Milan voit plutôt le Sénégalais évoluer sur les côtés. ‘’À proprement parler, il joue à gauche du terrain’’, a-t-il rappelé. Mais Matthäus s’interroge sur le surplus de joueurs en attaque. ‘’Si Gnabry et Lewandowski restaient, il y aurait une offre excédentaire, car Müller, Sané et Musiala sont toujours là.’’ Au cas où le buteur polonais, très courtisé par le FC Barcelone, s’en va, ‘’Mané doit soit prendre d’assaut l’axe de l’attaque, soit le club recommence et investit l’argent de Lewandowski, y compris son salaire, dans un vrai n°9 à la Romelu Lukaku’’.

LOUIS GEORGES DIATTA