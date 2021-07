Sahite Fall est le nouveau préfet du tout nouveau département de Keur Massar. Il a été installé avant-hier dans ses nouvelles fonctions. Le maire, Moustapha Mbengue, a saisi l’occasion pour lui dire ses attentes.

Erigé en département, il y a quelques semaines, le nouveau préfet de Keur Massar, Sahite Fall, a été installé, avant-hier, par le gouverneur de Dakar, Al Assane Sall. Keur Massar est constitué de six communes : Yeumbeul-Nord, Yeumbeul-Sud formant l’arrondissement de Yeumbeul ; Malika, Keur Massar-Nord pour l’arrondissement de Malika ; Keur Massar-Sud et Jaxaay-Parcelles assainies pour l’arrondissement de Jaxaay. Un vaste territoire de 4 442,93 ha qui, selon le maire Moustapha Mbengue, est confronté à quelques difficultés telles que les inondations, l’assainissement, la sécurité, l’insuffisance d’infrastructures éducatives et sanitaires, les incohérences territoriales, l’environnement et le cadre de vie, l’insalubrité et les infrastructures vitales.

Moustapha Mbengue invite donc le nouveau préfet à poursuivre l’action de ses prédécesseurs, en l’occurrence les préfets de Pikine et de Rufisque qui, avec les sous-préfets des Niayes et de Bambilor, ont joué un rôle important dans le développement de la localité et une bonne gestion de l’espace, dans un aménagement du territoire qui répond aux normes en vigueur.

‘’La fonction d’un préfet est l’une des charges les plus éminentes et les plus prestigieuses de la République, l’une des plus difficiles aussi, l’une de celles que l’on ne peut donc confier qu’à des hommes dont on sait, d’avance, qu’ils seront à la hauteur de la tâche et qu’ils accompliront leur mission avec une efficacité, une intelligence et un dévouement exceptionnel. D’une manière générale, votre action se déploiera dans un cadre institutionnel concentré par l’écoute, le dialogue et la coopération avec les maires et les populations, les acteurs locaux bien entendu et les élus. Servir l’État est une mission parmi les plus nobles qui soient. Elle implique bien des sacrifices et commande que nous fassions preuve, nous qui avons fait le choix de la rigueur, de la fermeté, de la vertu morale et du souci permanent de l’intérêt général’’, a déclaré le maire.

A ses yeux, il urge d’avoir la lucidité de comprendre qu’ils sont au service de quelque chose de plus grand que leur personnalité, la légitimité qui est la leur ; ils n’en sont que les dépositaires et les gardiens éphémères. ‘’Que nous ayons été élus ou que nous ayons été nommés, nous devons comprendre que nous passerons, mais que l’État, lui, demeurera. Telles sont les exigences auxquelles doivent se plier tous ceux, à la préfecture comme à la mairie ou ailleurs, dont le rôle est de garantir l’autorité et la continuité de l’État en toutes circonstances, car nous n’accepterons jamais que l’anarchie se substitue à l’Administration locale’’, conclut le député-maire.

Après l’installation du préfet Sahite Fall, qui a quitté le département de Gossas pour atterrir à Keur Massar samedi dernier, ce sera le tour des trois sous-préfets. Leur installation est prévue aujourd’hui et demain.

CHEIKH THIAM