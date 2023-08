Le Collège des délégués du personnel et de l’Intersyndicale (CNTS, Synpics et STLS) de la SSPP Le Soleil a tenu une conférence de presse ce mardi. Ces agents de ce patrimoine national fustigent la gestion du directeur général Yakham Mbaye.

L'accalmie entre le Collège des délégués du personnel et de l’Intersyndicale du ‘’Soleil’’ et la direction générale n'aura été que de courte durée. Selon ces journalistes, "Yakham Mbaye n’abandonne pas son funeste projet de destruction" de leur "outil de travail".

Face aux journalistes ce mardi, les agents ont dressé un tableau assez sombre de la situation prévalant dans la boîte. "L’inquiétude qui était grandissante a cédé la place au scepticisme, voire au désespoir. L’avenir s’assombrit. Si les Sénégalais tiennent, tous les matins, leur quotidien national entre leurs mains avec toujours la même qualité, ils le doivent à un personnel dévoué et travailleur. Les agents du quotidien national ont une très haute conscience de leur responsabilité et de leur mission de service public", fait savoir le coordonnateur de l'Intersyndicale Ndiol Seck.

Dans sa communication, le journaliste a pointé du doigt la gestion de M. Mbaye qui a fini d'assombrir l’horizon du ‘’Soleil’’. "’Le Soleil’ est une pirogue qui tangue dangereusement sans capitaine. Nous connaissions depuis le début de l’aventure les limites managériales et les problèmes caractériels de monsieur Yakham Mbaye. À cela vient s’ajouter, aujourd’hui, une volonté manifeste de détruire la SSPP Le Soleil. Après avoir conduit notre entreprise au bord du gouffre, son jeu favori consiste maintenant à dénigrer ‘Le Soleil’ et son personnel via ses réseaux médiatiques bien entretenus".

Selon le collège, mise à part la gestion catastrophique de Yakham Mbaye, celui-ci coûte cher à l'entreprise. Il est "grassement payé à ne rien faire". Il s’est fait aménager un autre bureau dans sa luxueuse villa de fonction réhabilitée à coups de dizaines de millions par l’entreprise. En plus de cette villa de fonction, il s’est octroyé une indemnité de logement de 400 000 F CFA. Quel bel exemple de gestion vertueuse et sobre ! Et le plus cocasse dans l’histoire est qu’il prend ses ‘congés’, chaque année, en encaissant un gros chèque. Comble de sa gestion calamiteuse, il perçoit l’intégralité de son salaire le mois suivant, alors qu’il est censé être en congé. Quelqu’un qui se repose 365 jours/365 a-t-il besoin de congé ?".

À en croire ces confrères visiblement pas satisfaits de cette gestion qui dure depuis six longues années, leur directeur est le "champion de la mal gouvernance. Les exemples pour illustrer ce défaut managérial ne manquent pas. Pour vous donner une idée de l’ampleur de la gabegie, tout est prétexte pour monsieur Yakham Mbaye de dilapider les maigres sous de la SSPP Le Soleil. Au mois de juin dernier, avec l’ouverture du procès Ousmane Sonko, le pays avait retenu son souffle ; beaucoup de Sénégalais redoutaient de graves perturbations. S’engouffrant dans ce climat de peur, il fait appel à des nervis, parce qu’une personne lui aurait dit avoir vu deux jeunes escalader le mur du cimetière de Hann en pleine nuit. Pour trois jours de présence de quelques personnes, la facture est salée : 3,6 millions F CFA", fulmine M. Seck.

Mais face à la "sourde oreille" de leur directeur, ces journalistes n'entendent pas lâcher l'affaire. C’est pourquoi ils soulignent que M. Mbaye ignore certainement que ses agissements et méthodes ne sont pas nouveaux à la SSPP Le Soleil. Que de dignes travailleurs ont toujours su faire face à la gabegie et au népotisme. Avec succès.

‘’Au regard de la gravité de la situation, nous demandons au président de la République, Monsieur Macky Sall, et au ministre de la Communication, Me Moussa Bocar Thiam, d’envoyer une mission d’audit. La SSPP/Le Soleil est trop sérieuse. Elle est un patrimoine qui dépérit, malmenée par un homme fantasque et, pire, incompétent".

Vivant une situation assez similaire que leurs confrères du ‘’Soleil’’, certains journalistes de la RTS sont venus soutenir cette lutte. Ils en ont profité pour interpeller l'autorité afin que la situation se décante. "Nous aussi, à la RTS, l'avenir se veut de plus en plus sombre. La gestion du directeur est fortement critiquable. Toutefois, pour le cas du ‘Soleil’ qui nous réunit tous, la tutelle doit réagir. L'arbitrage du président de la République est vivement sollicité. Ils ne doivent pas laisser ce patrimoine mourir", déclare Habibou Mbaye de la RTS.

Mamadou Diop