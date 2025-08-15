Comme nous vous l’indiquions plus tôt ce mercredi, l’Olympique de Marseille et le Real Madrid étaient tombés d’accord pour le prêt avec option d’achat de Dani Ceballos (29 ans, 2 apparitions toutes compétitions cette saison) sur ce mercato estival.

Mais la demande de réflexion formulée par le milieu espagnol n’a pas été du goût des dirigeants phocéens, affirme AS. Face à cette hésitation, l’OM a donc décidé de se retirer du dossier et pourrait désormais concentrer ses efforts sur la venue du milieu de Benfica, Florentino Luis.