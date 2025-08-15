Le vendredi 15 août 2025 restera un jour tristement mémorable pour le milieu universitaire, sénégalais et mondial, car correspondant au rappel à Dieu du Professeur Abdou Salam FALL. Dès l’annonce de son décès, les hommages ont foisonné, illustrant la dimension d’homme de science qu’il était, profondément ancré dans des valeurs qu’il incarnait et qui caractérisaient sa noblesse et son élégance, perceptibles dans ses interactions avec ses étudiants et ses collègues. Un hommage n’étant jamais de trop, celui-ci est apporté au nom de la cellule de sociologie de l'Université numérique Cheikh Hamidou KANE (UN-CHK).

Il faut le réclamer, quitte à s'égosiller, car il est rare de rencontrer des figures, des fiertés de la trempe du Professeur Abdou Salam FALL. Il fût un sociologue de haute altitude dont la profondeur des analyses faisait l’unanimité de la communauté scientifique mondiale. Le Professeur Abdou Salam FALL a consacré entièrement sa vie à la production, à la transmission et à la diffusion du savoir. Ce mode de vie du Professeur Salam FALL s’explique aisément pour quiconque connaît sa spiritualité, son attachement et sa référence exclusifs, à son bien-aimé le Prophète Mouhamed (PSL) qui, dans un de ses Hadith rapporté par Boukhari, livre 10 affirmait : « Quiconque s’engage dans la voie de la recherche du savoir, Allah l’engage facilement dans la voie du Paradis ». Alors nous prions avec la ferme conviction que Salam soit accueilli par Salam à travers son Salam dans Son paradis céleste.

Professeur Abdou Salam FALL, la fierté de ses Maîtres

Les professeurs Abdoulaye Bara DIOP et Boubakar LY furent les véritables maîtres et pionniers de la sociologie sénégalaise. Ils en ont jeté les bases et ont formé les premiers sociologues et anthropologues sénégalais, voire africains, parmi lesquels le professeur Abdou Salam FALL. Ce dernier avait repris le flambeau et en avait entretenu la flamme toute sa vie durant. C’est à ce titre qu’il a fait la fierté de ses maîtres. Professeur Abdou Salam entretenait une réelle proximité, disons même une filiation épistémologique avec le Professeur Abdoulaye Bara DIOP qui guida ses premiers pas à l’Institut Fondamental d’Afrique Noire (IFAN). Cette socialisation à la sous culture de la recherche dont il a bénéficié auprès du Professeur Abdoulaye Bara DIOP s’est incarnée dans ses thématiques de recherches, faisant de lui le continuateur de l’œuvre du maître.

En plus de donner des coups de pinceaux à l’œuvre du maître pour plus d’éclats et de rayonnements, le Professeur Abdou Salam FALL n’a pas cessé de frayer, de défricher de nouvelles pistes de recherche, en s’ouvrant à d’autres approches méthodologiques et en élaborant d’autres cadres conceptuels. Le Professeur Abdou Salam FALL s’est intéressé à une grande diversité de sujets, allant de la migration au développement, de la santé à la religion, de l’urbanité à la ruralité, de l’économie solidaire au rapport de genre, à l’éducation, à l’enfance, à la protection sociale et aux mouvements sociaux. Il laisse, à son actif, vingt-six (26) ouvrages et près d’une centaine d’articles.

Visionnaire soucieux de la pérennité de son action, le Professeur Abdou Salam a semé de bonnes graines dont il s’est assuré de la viabilité et de la fécondité au sein de son Laboratoire de Recherche sur les Transformations Économiques et Sociales (LARTES), véritable pépinière de chercheurs imbus de la rigueur scientifique du maître qui était un véritable passeur de sens et de chance.

Abdou Salam FALL, un passeur de sens et de chance

Le Professeur Abdou Salam FALL était un homme profondément généreux. Générosité dont l’une de ses manifestations se mesure à l’aune du nombre de jeunes chercheurs et d’étudiants qu’il a formés, encadrés, aidés avec bienveillance et sollicitude, en les inculquant la rigueur, le travail et le professionnalisme. Abdou Ndukur NDAO, l’un des plus brillants anthropologues sénégalais, en est l’exemple patent.

Professeur Abdou Salam FALL a reçu de hautes distinctions et a occupé des postes de responsabilités dans le monde académique : Directeur de recherche en sociologie, Directeur du Laboratoire de Recherche sur les Transformations Économiques et Sociales (LARTES), Responsable de la Formation doctorale « Sciences sociales appliquées au Développement » de l’école doctorale ETHOS, membre de l’Académie Nationale des Sciences et Techniques du Sénégal. Malgré toutes ces différentes distinctions, le Professeur Abdou Salam FALL, fort de réflexivité et de son humilité, a su rester fidèle à sa vocation : transmettre la connaissance.

Il a su garder foi en ses collaborateurs en les tirant constamment vers l’excellence. Le Professeur Rokhaya CISSE, actuelle Directrice du LARTES est aussi le symbole de la générosité du professeur Abdou Salam FALL. Alors que tous les laboratoires gravitent exclusivement autour de leurs fondateurs, considérés comme l’alpha et l’oméga, le Professeur Abdou Salam FALL a su de son vivant former, encadrer et accompagner une relève solide, assurée aujourd’hui par le Professeur Rokhaya CISSE et son équipe qui tiennent le flambeau du LARTES qui, faut-il le préciser, est l’un ou le laboratoire de recherche le plus dynamique et le plus actif au Sénégal par ses productions de qualité.

Au niveau du Comité scientifique de la Hadara Tidianiyya de Tivaouane, Professeur Abdou Salam FALL et son grand frère et ami, Mbaye THIAM, ont su tendre très tôt la perche aux jeunes docteurs, notamment Professeur Mouhamadou Mansour DIA et Docteur Seydi Djamil NIANE, pour intégrer le comité scientifique, afin de prendre la relève. Nous avons bien profité de sa rigueur scientifique, de sa capacité de synthèse et de son expérience. Il a laissé sa marque indélébile dans le rayonnement des activités scientifiques de la Hadara Tidianiyya de Tivaouane. Il en est de même de l’œuvre de Serigne Samba DIAGNE de Sanar qu’il a su propulser, en collaboration avec son frère et complice Professeur Babacar FALL dit Baykeu. La générosité du Professeur Abdou Salam FALL a débordé du cadre universitaire pour inonder et envahir la société dans sa globalité.

L’universitaire au service de la société et de l’action

Pour le Professeur Abdou Salam FALL, l’universitaire n’est pas seulement un producteur ou un vulgarisateur du savoir, il est aussi et surtout celui qui se met au service de sa société. Engagé en faveur des avancées démocratiques au Sénégal, le Professeur Abdou Salam FALL fût l’un des grands architectes des assises nationales en assurant la direction scientifique. Son combat pour l’amélioration des conditions de vie de ses collègues, son apport scientifique dans la revalorisation des pensions de retraites des enseignants-chercheurs ont été décisifs. Comme tous les grands hommes, c’est dans la plus grande discrétion que le Pr Professeur Abdou Salam FALL a contribué à cet acquis majeur pour le monde universitaire.

Dans ses recherches, le Professeur Abdou Salam FALL a pleinement mis en œuvre l’injonction d’Emile Durkheim qui, dans De la division du travail social (1893) notait : « Nos recherches ne méritent pas une heure de peine si elles ne devaient avoir qu'un intérêt spéculatif ». Les recherches du Professeur Salam relèvent d’une véritable expertise qui éclaire et alimente la prise de décision des autorités politiques, des organismes nationaux et internationaux, des partenaires au développement, des ONG, etc. C’est ce qui explique la forte sollicitation de son laboratoire et son partenariat avec plusieurs organismes et institutions nationaux et internationaux qui lui reconnaissent la finesse de ses analyses. Cette clairvoyance dont faisait preuve le Professeur Abdou Salam FALL justifie le statut et rôle de conseiller qu’il occupait auprès de décideurs politiques, de leaders syndicaux, de chefs religieux, etc. Ce qui témoigne aussi de son sens de la responsabilité et de sa sollicitude.

Merci pour tous les services rendus cher Professeur Abdou Salam FALL !

Qu’ALLAH vous couvre de Sa Miséricorde, AMEN!

Nos condoléances renouvelées aux Professeurs Babacar FALL, Mbaye THIAM, Rokhaya CISSE, à sa fille Khadidiatou FALL, à la communauté universitaire, à la Cellule Zawiya Tidianiyya de Tivaouane.

Pr. Mouhamadou Mansour Dia

Enseignant-chercheur, Responsable de la

Cellule interne d’Assurance Qualité de

l’Université numérique Cheikh Hamidou KANE (UN-CHK)

Dr. Moustapha NDIAYE

Enseignant-chercheur, Directeur du Pôle

d’Innovation et d’Expertise pour le

Développement de l’Université numérique

Cheikh Hamidou KANE (UN-CHK)

Dr. Amadou Hamath DIALLO

Enseignant-chercheur, Responsable de la

Celle de Sociologie de l’Université numérique

Cheikh Hamidou KANE (UN-CHK)