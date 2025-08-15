Les présidents français et sénégalais se sont retrouvés, hier à Paris, après plusieurs rendez-vous manqués en 2024. Un tête-à-tête qui confirme l’engagement des deux pays à s’engager dans les voies de la relance.

C’est une nouvelle étape dans les relations entre la France et le Sénégal. Après avoir fait faux bond à son homologue français, lors de la célébration des 80 ans du débarquement de Provence l’année dernière, puis au Sommet de la Francophonie, le président Bassirou Diomaye Faye retourne à Paris, dans le cadre de la Rencontre des entrepreneurs de France, où le Sénégal a été choisi comme invité spécial.

Dans son agenda, un petit-déjeuner avec le président Emmanuel Macron pour aborder plusieurs sujets, dont les questions économiques, mémorielles, sécuritaires, du Sommet Afrique-France de 2026…

Sur son compte X, le président Faye se réjouit : “Ce petit-déjeuner nous a permis d’échanger sur la revue du portefeuille de nos programmes de coopération et de réaffirmer notre volonté commune de renforcer la relation bilatérale dans des domaines tels que l'investissement, le commerce, la défense et la sécurité.”

La revue de cette coopération, souligne Bassirou Diomaye Faye, sera parmi les points à l’ordre du jour du prochain séminaire intergouvernemental entre nos deux pays.

De son côté, le président français a évoqué un excellent entretien avec son homologue. “Nous avons travaillé au renouvellement de notre partenariat, dans la continuité de nos différents entretiens. Questions économiques, mémorielles, internationales, de sécurité, préparation du Sommet Afrique-France de 2026, autant de sujets sur lesquels nous travaillons étroitement avec le Sénégal au service du rapprochement entre nos deux pays. Nous voulons avancer ensemble, de façon concrète sur notre agenda commun, notamment économique”, a commenté le président français.

Diomaye aux entrepreneurs français

Face aux entrepreneurs français, le président a salué le choix du Sénégal comme invité spécial de cette année. Ce choix, selon lui, n’est pas anodin. “Il reflète le souvenir d’une histoire ancienne et la volonté partagée d’aller plus loin. C’est le sens de ma présence ici parmi vous pour continuer le chemin en nous délestant des pesanteurs de l’histoire, pour dialoguer, surmonter les obstacles et bâtir ensemble les fondements d’un partenariat novateur et mutuellement bénéfique”, a-t-il plaidé.

Le Sénégal, dit-il, reste un pays ouvert à tous les partenariats et s’évertue à instaurer un environnement des affaires stable, prévisible, propice à la sécurité et à la protection de l’investissement. Pour lui, les entreprises françaises y ont toute leur place. “Avec le président Emmanuel Macron, nous avons convenu de donner une impulsion nouvelle à la coopération entre nos deux pays. Sans cette ambition, nous ne pourrons rien réaliser ensemble. Et cette ambition, nous ne pouvons la réaliser qu’avec le secteur privé”, a soutenu le président de la République Bassirou Diomaye Faye.

Il a vanté devant le patronat français les réformes de différents codes, dont le Code général des investissements, le Code des impôts ainsi que le Code des douanes. Objectif : alléger la fiscalité, simplifier davantage les procédures, renforcer la prévisibilité et améliorer significativement le climat des affaires. Il a aussi annoncé des incitations ciblées dans le cadre la réforme du Code des investissements.

Par Mor Amar