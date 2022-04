Le Bureau Politique de la Ligue Démocratique s’est réuni, en session ordinaire, ce dimanche 24 avril. Les jallarbistes ont évolué les dernières élections locales et dénoncé la manière dont les investitures ont été faites.

A la suite de riches et profonds débats, le Bureau Politique de la Ligue Démocratique, après avoir adopté les rapports présentés par le Secrétariat Permanent, annonce avoir analysé la situation nationale marquée par un "contexte socio-économique difficile" et la préparation des élections législatives prévues le 31 juillet 2202. En attendant d’arriver à ces joutes, le BP a procédé à l’évaluation des élections territoriales tenues le 23 janvier 2022 et salué la victoire de la Coalition Benno Bokk Yaakaar qui a remporté 438 communes sur 553 et 38 départements sur 43. Toutefois, il déplore "l’insuffisance de concertation" dans les investitures, le manque d’unité et de solidarité qui ont conduit à la défaite de la Coalition dans certaines collectivités territoriales, notamment dans les grandes villes.

C’est pourquoi, et prenant la pleine mesure des enjeux des élections législatives prévues le 31 juillet 2022, le Bureau Politique recommande à la Coalition Benno Bokk Yaakaar de tirer, sans complaisance, les enseignements utiles des dernières élections territoriales et d’assurer les conditions d’une victoire pour une très large majorité à l’Assemblée nationale, "gage d’une stabilité des institutions de la République et de la poursuite des politiques publiques en cours". Dans cette perspective, il appelle à la constitution de listes qui reflètent la riche diversité de la Coalition Benno Bokk Yaakaar.

Examinant la participation du parti aux élections locales du 23 janvier 2022, ‘’le Bureau Politique félicite les militantes et les militants dont la détermination et la mobilisation exceptionnelles ont permis une réelle visibilité du parti aussi bien dans la Coalition Benno Bokk Yaakaar que dans les collectivités territoriales où les camarades ont présenté des listes sous la bannière de la Ligue Démocratique’’. Il les exhorte à rester mobilisés en perspective des prochaines échéances électorales.

A ce propos, le Bureau Politique engage le parti à aller aux élections législatives "sous la bannière de la Coalition Benno Bokk Yaakaar". Toutefois, il invite le Secrétariat Permanent à sauvegarder les intérêts majeurs du parti.

Unité des forces de gauche

En direction de l’unité des forces de gauche, le Bureau Politique se réjouit des initiatives en cours au sein de la Confédération pour la Démocratie et le Socialisme (CDS) et entre leur parti, AJ/PADS/A et UDF/mbolomi. Il donne mandat au Secrétariat Permanent pour la poursuite et l’élargissement de ce processus fédérateur des forces de gauche.

En attendant, le Bureau Politique demande au Secrétariat Permanent de tout mettre en œuvre pour parfaire l’organisation du parti en vue de renforcer son leadership et son influence sur les orientations politiques actuelles et futures du pays.

Une situation internationale qui interpelle

Lors de cette rencontre, la situation internationale a aussi été passée au crible. Ainsi, le Bureau Politique a exprimé sa vive préoccupation sur la crise russo-ukrainienne dont les conséquences économiques affectent toute l’humanité notamment le continent africain. Pour le Bureau Politique de la Ligue Démocratique, cette crise révèle surtout que le monde actuel est structuré autour de deux pôles à savoir les partisans du "multilatéralisme" et ceux de l’"unilatéralisme". Elle annonce d’ores et déjà une reconfiguration des relations internationales qui doivent se fonder sur le "respect et la souveraineté de chaque peuple, gage de la paix universelle".

Au plan continental, après s’être félicité de l’élection du Président de la République Macky Sall à la présidence de l’Union Africaine, le BP s’est réjoui de la position de "neutralité" du Sénégal dans la guerre en Ukraine. Mais, au regard de l’ampleur du désastre de ce conflit, le Bureau Politique exhorte le Président Macky Sall, président en exercice de l’Union Africaine, à tout mettre en œuvre, en relation avec l’Organisation des Nations-Unies, pour trouver une issue heureuse à ce conflit et asseoir une paix durable dans cette partie du monde.

Concernant les perturbations qui ont secoué récemment l’école, il a été salué les accords entre le gouvernement et les acteurs du système éducatif en vue de "l’instauration de la paix sociale" au sein de l’espace scolaire. Le Bureau Politique invite, cependant, toutes les parties prenantes au respect scrupuleux des engagements pris pour une école "apaisée et de qualité". Dans le même temps, il exhorte le gouvernement à engager un dialogue franc avec les organisations syndicales en lutte, notamment dans le secteur de la santé.

Mamadou Diop stagiaire