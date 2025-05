Les moutons n’ont pas encore démarré leurs incessantes traversées du fleuve pour inonder les marchés de la région de Matam. À Orkadiéré et à Nabadji, les plus grands marchés hebdomadaires des départements de Kanel et de Matam, les clients se plaignent de la cherté des prix. Les prévisions ne seraient pas encore optimistes pour les revendeurs.