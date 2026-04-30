A Diamniadio, le Sénégal a inauguré son premier Fab Lab, avec pour objectif l’assemblage d’équipements électroniques et la formation des jeunes dans ces métiers à haute valeur ajoutée.

C’est une nouvelle ère qui s’ouvre pour l’université Amadou Mahtar Mbow. “Avec l'UNIPOD, nous ne formons plus seulement des diplômés, a souligné le recteur. Nous devons forger des innovateurs, des créateurs, des entrepreneurs engagés au service de leur pays. Que ce jour soit le premier d'une longue série de succès.”

Fruit d’un partenariat entre le ministère de l’Enseignement supérieur, le ministère du Numérique et le PNUD, cette infrastructure ambitionne d’accompagner les startups et autres talents Sénégalais de l’idée au projet. De l’avis du recteur, “c’est une nouvelle manière de concevoir ce qu'est une université, et ce qu'elle doit au jeune Sénégalais qui frappe à ses portes avec une idée dans la tête et la volonté de la voir changer des vies”.

Avec ses laboratoires spécialisés dans les domaines de l’intelligence artificielle, du Robotique, l’audiovisuel et le multimédia, la réalité virtuelle augmentée, le prototypage électronique, l’énergie renouvelable et de Food Tech, l'UNIPOD de Diamniadio entend jouer un rôle majeur dans le domaine du numérique. “À travers des challenges sectoriels, des programmes d'accompagnement et des activités d'open innovation, nos étudiants collaboreront avec des entreprises sénégalaises sur des problèmes réels de notre société. Ils doivent être recrutés non seulement pour leur diplôme, mais pour leur portfolio de réalisations concrètes….”, s’est réjoui le recteur.

L'UniPod, selon le représentant du PNUD, est conçu pour accompagner les projets de l'idéation au prototype, puis au marché. “C’est pour former et certifier les bénéficiaires dans les compétences du futur, pour créer des collaborations solides entre l'UAM et les entreprises, c’est aussi pour voir naître, dans ses ateliers, des startups capables de transformer l'économie sénégalaise”, a-t-il déclaré.

Les solutions aux défis du Sénégal, selon lui, existent déjà dans les esprits sénégalais. “Il faut les faire émerger, les tester, les industrialiser. Le Sénégal Digital Factory est la chaîne de fabrication de ces solutions. L’UniPod en est l'atelier. Ensemble, ils forment l'infrastructure d'un Sénégal qui ne subit plus la révolution numérique mais qui la construit”, poursuit le représentant du PNUD, qui est aussi revenu sur le choix de Dakar pour accueillir ce hub la capitale africaine de l'EdTech.

“Ce Hub accompagnera des startups venues de tout le continent, travaillera avec des gouvernements et des institutions éducatives pour renforcer les systèmes d'apprentissage, catalyser les investissements et produire des solutions technologiques éducatives à fort impact… Cet espace n'est pas seulement une opportunité pour le Sénégal, c'est une responsabilité que nous assumons avec fierté”, a-t-il soutenu.