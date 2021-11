Le président de l’ONG Jamra, Mame Mactar Guèye, était hier dans les locaux de la Division des investigations criminelles, précisément à la Brigade des affaires générales. Ce, dans l’affaire relative au scandale de Miss Sénégal. Seulement, pour ce cas précis, il s’agit, d’après, Mame Matar Guèye, de propos offensant le chef de l’Etat qu’on lui aurait attribués. ‘’Le 25 novembre dernier, j’avais déposé une plainte contre Aminata Badiane pour apologie du viol et demander le retrait de la licence de l’organisation de Miss Sénégal’’, rappelle-t-il.

Dans ses propos, poursuit M. Guèye, il avait insisté face à la presse sur le cas de la miss qui a représenté la région de Saint-Louis et qui se serait retrouvée enceinte des œuvres d’un ministre du gouvernement de Macky Sall. ‘’Un lobby voulant freiner notre détermination dans ce combat a extrait certaines parties de cette déclaration. Ils ont ôté celle parlant du ministre pour coller les parties restantes.

Ce qui dit directement que : ‘’C’est Macky Sall qui a enceinté la miss. Des propos qui ont révolté l’Etat.’’ Par la suite, relate Mame Mactar Guèye, c’est le procureur Serigne Bassirou Guèye qui s’est autosaisi et a imputé le dossier à la police judiciaire pour des éclaircissements, alors que, indique-t-il, l’organisation avait jugé nécessaire de ne pas déposer une plainte.

Ainsi, la police a, à son tour, transmis l’affaire à la Dic qui l’a également donnée à la Brigade des affaires générales (Bag) qui a convoqué les mis en cause dans cette affaire. ‘’J’ai été entendu de 10 h 30 à 13 h 30 et je suis parti muni des deux enregistrements que j’ai envoyés à tous les enquêteurs pour une confrontation’’, rassure le leader de l’ONG Jamra. Mame Matar Guèye renseigne d’ailleurs que la Dic a fait ce matin une réquisition et a saisi la Division spéciale de la cybercriminalité et un système est mis sur pied pour identifier et mettre la main sur le faussaire.