Les athlètes sénégalais qualifiés pour les Jeux olympiques de Tokyo-2020 (du 23 juillet au 8 août 2021) ont été reçus, hier, et encouragés par l’ambassadeur du Japon au Sénégal, Arai Tatsuo.

A moins d’un mois des Jeux olympiques de Tokyo-2020, le Comité national olympique et sportif sénégalais (Cnoss) et l’ambassade du Japon au Sénégal s’unissent pour souhaiter bonne chance aux athlètes sénégalais. C’est dans ce sens qu’il a été tenue, hier, une cérémonie ‘’d’encouragement’’ des représentants sénégalais qui vont bientôt rallier la capitale japonaise.

‘’Battez-vous comme de véritables lions’’, a déclaré le ministre des Sports Matar Ba à l’endroit des trois athlètes, sur les 12, ayant pris part à l’événement. Il s’agit du judoka Mbagnick Ndiaye, de la nageuse Jeanne Boutbien et de la lanceuse de poids Fatou Kiné Ndiaye.

Pour sa part, le président du Cnoss a invité le double champion d’Afrique de judo et ses camarades à ‘’porter haut le drapeau du Sénégal avec, en bandoulière, cette force qui caractérise notre emblème national, le lion’’. ‘’Ils sauront en tout moment, quelles que soient les difficultés liées à ces genres de manifestations et la férocité de l’adversaire, se montrer dignes de la confiance et de l’espoir placés en chacun d’eux par les Sénégalais et par la plus haute autorité du pays qui n’a ménagé aucun effort pour les mettre dans les meilleures conditions de préparation et de participation’’, a déclaré Mamadou Diagna Ndiaye, en présence du ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération internationale, Amadou Hott, de l’ambassadeur de l’Union européenne au Sénégal, Irène Mingasson.

Il incite les athlètes à faire preuve de dépassement de leurs ‘’limites’’, à s’armer de cette ‘’hargne de vaincre à tout instant’’. ‘’J’ai bon espoir qu’ils nous reviendront auréolés de gloire’’.

Porte-étendard de la délégation sénégalaise pour Tokyo-2020, Mbagnick Ndiaye a remercié l’ambassadeur du Japon pour ses encouragements. ‘’Le Japon, pour moi particulièrement qui suis judoka, est un pays très important, parce le judo y est un des sports favoris. Je sais que nous serons très attendus là-bas. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour représenter dignement le Sénégal et ramener des médailles et faire plaisir au peuple sénégalais et à nos familles’’.

Par ailleurs, l’ambassadeur du Japon au Sénégal, Arai Tatsuo, a rappelé le caractère particulier des JO-2020 qui se dérouleront dans une période marquée par la pandémie de Covid-19. Ainsi, il a assuré de l’engagement de son pays à relever le défi de l’organisation, en mettant en place toutes les dispositions permettant aux différents acteurs de participer aux Olympiades dans la plus grande sécurité.

‘’Le gouvernement du Japon ainsi que le CIO ne ménageront aucun effort afin de réaliser des Jeux olympiques dans un environnement qui respecte toutes les mesures sanitaires et sécuritaires’’. Il a aussi formulé le vœu que ‘’la réussite de cet événement sportif, en cette période incertaine de Covid-19, constituera un modèle important pour le Sénégal qui accueillera, en 2026, les Jeux olympiques de la jeunesse’’.

Les Jeux de Tokyo-2020, est persuadé Mamadou Diagna Ndiaye, sont ‘’chargés d’espoir pour notre devenir en tant que peuples d’un univers en pleine mutation’’.

LES 13 ATHLETES QUALIFIES Jeux d’été Ibrahima Diaw : Tennis de table Jean-Pierre Bourhis : Canoës-kayak Mbagnick Ndiaye : Judo Ndèye Bineta Diongue : Escrime Louis François Mendy : Athlétisme Jeanne Boutbien : Natation Steven Aimable : Natation Adama Diatta : Lutte Chiara Costa : Tir Jeux paralympiques Youssoupha Diouf : Athlétisme - Lancer javelot Ibrahima Sèye : Taekwondo Fatou Kiné Ndiaye : Athlétisme - Lancer poids

LOUIS GEORGES DIATTA