Membre du mouvement Yalla Yalla, Cheikh Moussa Diagne, alias ‘’Sangue Cheikh Moussa Diagne’’, a comparu hier, devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Il est poursuivi pour discours contraires aux bonnes mœurs, incitation à la discrimination religieuse, incitation au soulèvement entre citoyens et injures via un système informatique. En cause, des vidéos datant de 2020, dans lesquelles il aurait tenu des propos jugés blasphématoires à l’égard du Saint-Coran. Le verdict est attendu le 18 juin.

Dans les vidéos projetées hier, à l’audience, le prévenu a blasphémé. Une phrase qui, sortie de son cercle restreint, a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux. Diagne reconnaît avoir prononcé ces mots, mais en relativise la portée : ‘’Je ne voulais blesser personne. C’était dans un cadre ésotérique propre à ma communauté.’’ Il affirme également ne pas être à l’origine de leur diffusion récente, qu’il impute à une personne malintentionnée. Devant les juges, il présente ses excuses et s’engage à ne plus tenir de discours similaires.

L’audience a été marquée par plusieurs déclarations inhabituelles du prévenu. À une question du substitut du procureur de la République sur sa consommation éventuelle de chanvre indien, il s’est indigné : ‘’Ne me demandez plus jamais ça !’’, obligeant le président à intervenir pour ramener le calme. Interrogé sur sa vie privée, il déclare : ‘’J’ai six épouses et je vais en rajouter. C’est mon délire.’’ Avant de conclure, énigmatique : ‘’Je connais le jour de ma mort, mais je ne peux pas le dire.’’

Le parquet dénonce une stratégie d’influence

Pour le procureur, ces sorties ne sont pas anodines. Il dépeint Diagne comme un ‘’mystificateur’’ qui instrumentalise la religion pour séduire ses partisans. ‘’Il s’agit de propos délibérément choquants, destinés à galvaniser une communauté autour d’un discours sectaire’’, avance-t-il. Considérant que tous les faits sont établis, il requiert deux ans d’emprisonnement dont six mois ferme et une amende de 200 000 F CFA.

Les avocats de la défense, Maitres Baba Diop, Mansour Ndiongue et Cheikh Omar Sow, ont plaidé la relaxe pour les accusations liées au blasphème, en soulignant le contexte spirituel et symbolique des propos. ‘’Il faut replacer ces mots dans leur cadre d’énonciation. Ce n’est ni une insulte ni un appel à la haine’’, ont-ils soutenu. Pour les autres délits, ils ont sollicité une application bienveillante de la loi. Le tribunal rendra sa décision le 18 juin 2025.

Par ailleurs, l’affaire est suivie de près par plusieurs organisations religieuses, dont Alinouridya et le Comité de défense des valeurs morales, qui ont déposé plainte.

MAGUETTE NDAO