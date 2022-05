À Kolda, acteurs de la santé, partenaires techniques et financiers et autorités administratives étaient en conclave, hier, pour la Revue annuelle conjointe de l’année 2021. Au cours de cette rencontre, il a été constaté que le Fouladou a enregistré beaucoup de performances dans plusieurs domaines de ce secteur, grâce au renforcement des équipements et au personnel qualifié. Il y a eu des hics, notamment, la lutte contre la Covid-19 où la région de Kolda a enregistré 10 % de mortalité.

Dans le souci de servir des soins de qualité à la population, les acteurs de la santé, à travers le ministère de la Santé, entretiennent des coopérations avec des partenaires. De ces partenaires naissent plusieurs activités. Le suivi de celles-ci exige un bilan et c’est dans cet esprit qu’a lieu, hier, à Kolda, la Revue annuelle 2021 des programmes menés dans la région.

Pour les acteurs, la revue annuelle est un moment privilégié de dialogue constructif, de partage et d’apprentissage entre les parties prenantes dans la mise en œuvre de ces programmes. La présente note d’orientation vise à faciliter, au niveau sectoriel et global, le processus et le rapportage de cette revue.

Les résultats atteints au courant de l’année 2021

Il ressort dans la présentation qu’au-delà de la mise en œuvre des activités planifiées pour l’année 2021, ainsi que des objectifs énumérés dans ces programmes, cette revue a permis de faire une analyse globale des résultats atteints en rapport aux cibles des programmes, tout en faisant le lien avec les évolutions contextuelles et les stratégies déployées. Le constat noté, en cette année écoulée, est que la région de Kolda a enregistré des performances dans plusieurs domaines du secteur de la santé. Des performances qui ont permis d’améliorer les conditions de vie des populations.

‘’Effectivement, le taux d’achèvement de la consultation prénatale s’est amélioré, le taux d’assistance des accouchements par un personnel qualifié qui était de 96 % s’est amélioré, le projet Ismea (Initiative innovation pour la santé des mères et des enfants d’Afrique) nous a permis de doubler la plupart des postes de santé existants et d’en créer de nouveaux’’, a expliqué le médecin-chef de région.

Le Dr Yaya Baldé a ajouté que sur le plan de ‘’la lutte contre la tuberculose, le taux de détection a été amélioré, le taux de guérison des enfants malnutris aigus sévères a été amélioré, mais surtout sur la vaccination, nous avons vu le penta 3 ; nous sommes à 95 %. Aussi, la vaccination dans les 24 heures à l’hépatite B à la naissance a connu des progrès, grâce au renforcement des unités de vaccinations’’.

Autres résultats notés dans le secteur de la santé : ‘’L’ouverture de l’unité d’hémodialyse de l’hôpital régional, la réouverture du bloc Sunu de Vélingara ; Kolda qui, au début, avait un problème de gynécologue, s’est finalement retrouvé à la fin de l’année avec deux gynécologues, l’hôpital régional s’est doté également d’un nouveau scanner, d’un bâtiment tout neuf devant abriter beaucoup d’équipements dans le cadre de la prise en charge des urgences pédiatriques avec le projet Sprint de l’Unicef qui, aujourd’hui, permet à la plupart des postes de la région de disposer d’équipements pour prendre en charge un enfant en situation d’urgence pédiatrique.’’

Kolda a enregistré 10 % de mortalité liée à la Covid-19

Malgré ces résultats positifs, il reste d’énormes défis à relever, dans le cadre la protection sociale. L’un des points faibles a été la lutte contre la Covid-19 où la région de Kolda a enregistré 10 % de mortalité. ‘’Ces mortalités sont liées à certains facteurs. Il y a l’absence de réanimateurs et d’unités de réanimation. De plus, on recevait des cas graves avec un peu de retard’’, a conclu le médecin-chef de région.

La région de Kolda a, aussi, connu un recul par rapport au taux de pénétration des mutuelles de santé. ‘’Ce sont des difficultés liées au paiement de certaines mutuelles de santé et aux cotisations. Il y a également la non-tenue de certaines instances de coordination des mutuelles. Mais des recommandations ont été adressées pour que ces instances puissent être tenues. Et aujourd’hui, nous avons des partenaires qui vont accompagner la tenue de ces instances’’, a expliqué le Dr Yaya Baldé.

NFALY MANSALY