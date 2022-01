Le maire de la ville de Guédiawaye a présenté de son bilan à la tête de la mairie depuis sept ans. Il tourne autour des infrastructures et des réalisations d'édifices.

Au lendemain d'un meeting réussi sur le plan de la mobilisation, le maire de la ville de Guédiawaye a présenté un pan de son bilan à la tête de cette mairie. Ainsi, Aliou Sall a fait savoir que, dans le domaine de l'éducation, il a fait un don d'un million de cahiers, construit 63 nouvelles salles de classe, quatre blocs administratifs, réhabilité et équipé 41 salles de classe, réalisé des manuels scolaires dans 12 disciplines, de la seconde à la terminale. Il dit avoir aidé des élèves en classe de S1 et T3 à s’inscrire gratuitement. Dans le même temps, 1 000 bourses ont été offertes chaque année.

A cela s'ajoutent la construction du premier lycée des sciences et maths du Sénégal, pour un coût global de 800 millions F CFA, celle d’un nouveau collège départemental à Wakhinane et la réhabilitation annuelle des écoles avec l’appui de partenaires (ministère, écoles de formation, artisans locaux et quelques entreprises), entre autres réalisations.

Dans le secteur de la santé, informe Aliou Sall, une unité de télémédecine spécialisée en santé mère-enfant, d’une valeur de 130 millions F CFA, pouvant couvrir toute la région de Dakar, a été mise sur pied. Il y a également l'installation de 14 unités d’hémodialyse à l’hôpital Roi Baudoin, la réalisation d’un centre d’accueil et d’urgence faisant de Roi Baudoin un hôpital, de jour comme de nuit, une unité de néonatalogie complète, permettant de faire face à 3 500 naissances par an.

Selon lui, la ville de Guédiawaye dispose désormais du plus grand centre hospitalier du pays, en plus de la plus grande maternité de la capitale sénégalaise. L’hôpital Dalal Jamm, poursuit-il, avec 300 lits extensibles à 500 et la maternité Roi Baudouin qui accueille 4 500 naissances par an. Il a aussi parlé de la construction du premier centre départemental d’imagerie médicale et de biochimie de la banlieue.

Sur le plan sportif, il a parlé de la construction d’un centre d’hébergement pour le stade Amadou Barry comprenant 30 chambres, deux suites, un restaurant et une salle polyvalente, pour une valeur de 888 millions de francs CFA, et l'érection du stade Amadou Barry en centre international de préparation et d’hébergement d’équipes nationales et internationales.

Pour la culture, dit-il, il a réalisé deux centres artisanaux de production pour les métiers de la mode et de l’esthétique de l’automobile, celle d’un centre de perfectionnement de coupe, couture et coiffure. Il a pu organiser le festival international des arts et de la culture de Guédiawaye et celle du Salon international de l’artisanat à Guédiawaye.

Pour les équipements collectifs, M. Sall a évoqué la construction du stade de Ndiarème, l'aménagement d’espaces verts et promenades, la construction de la grande mosquée de Guédiawaye équipée de hauts minarets avec une capacité de 2 000 places, pour un coût global de 700 millions de francs CFA, la construction d’un bloc scientifique pour un coût de 200 millions de francs CFA, la construction de pôles informatiques et services annexes (Pisa), la construction d’un nouvel hôtel de ville pour un montant de 534 millions de francs CFA, la construction d’une maison des associations pour un coût de 525 millions de francs CFA, de la maison de la femme pour un coût de 114 millions de francs CFA, d’une salle polyvalente d’une capacité de 1 200 places.

CHEIKH THIAM