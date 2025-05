Ce dimanche 25 mai, le secrétaire d’État aux Coopératives et à l’Encadrement paysan, Alpha Ba, et sa délégation ont fait le tour du marché de bétail à Dahra, pour constater de visu l’approvisionnement en moutons sur le foirail.

‘’Nous accueillons avec un immense plaisir le secrétaire d’État aux Coopératives et à l’Encadrement paysan, Alpha Ba. C’est l’occasion de saluer les bonnes dispositions de la gendarmerie. Depuis l’année dernière, les éleveurs erraient dans le foirail. Mais avec la clôture, nous sommes tous à l’intérieur maintenant. Les mesures sécuritaires sont bonnes et j’ose affirmer qu’à Dakar, deux semaines avant la Tabaski, les moutons seront abondants et à bon marché’’, a déclaré, hier, le représentant du maire de Dahra, Samba Ka, à l’issue d’une visite du foirail de Dahra Djolof, en compagnie du secrétaire d’État de la Coopérative et de l’Encadrement paysan.

A quelques encablures de la fête de la Tabaski, le secrétaire d’État est venu faire le suivi des instructions données par le chef du gouvernement pour une bonne préparation. Ainsi, il a tenu à féliciter les autorités administratives pour le travail abattu jusqu’ici. ‘’Nous avons observé qu’il y a une très bonne dynamique et une bonne instruction dans ce travail. Notre visite sur le terrain s’inscrit dans cette dynamique d’observer si les instructions données ont été mises en œuvre par les services techniques de l’État. Nous sommes heureux de constater que toutes les instructions données sont en train d’être exécutées’’, a soutenu Alpha Ba. Il dit avoir constaté que le marché de Dahra est bien fourni en moutons.

L’autorité de renchérir : ‘’Cela nous rassure, car la production locale est en train de monter en puissance. Nous savons tous que Dahra est le lieu par excellence d’exposition et de commercialisation de la production locale sénégalaise. La production locale monte en puissance, mais il faut l’encourager pour augmenter la quantité et la qualité afin de combler le gap qui nous pousse à recourir aux pays voisins.’’

D’ailleurs, a-t-il ajouté, la tutelle a mis à la disposition du département 100 t d’aliments de bétail, pour accompagner les opérateurs dans leurs activités d’opération de Tabaski afin de diminuer les charges tout en espérant que cela se répercute sur le prix du mouton.

Ensuite, il a embrayé sur la question de l’accès au financement. ‘’Cette année, dit-il, le Fonstab a pris les devants, puisque tous les dossiers déposés ont été financés. Mais ce qu’il faut savoir, c’est que le Fonstab ne peut pas s’engager à accorder des crédits auprès des banques privées. Ce sont uniquement les dossiers qui ont transité par le Fonstab qui ont un droit de regard. Par contre, si vous déposez vos dossiers dans les banques, vous ne bénéficierez pas du crédit Fonstab’’.

En effet, pendant la visite, le secrétaire d’État a été plusieurs fois interpellé. Notamment par Thierno Ka, président de Daral de Dahra Djolof. ‘’Pour le moment, a déclaré l’éleveur, les moutons ne sont pas chers sur le marché. Avec toutes les bourses, on peut avoir un mouton. Ils varient entre quatre-vingt mille et cent trente mille. La sécurité est bien gérée dans ce foirail, grâce à l’instruction du préfet de Linguère. Je lance un appel aux autorités pour augmenter la sécurité et l’accès à l’eau dans ce foirail, car nous en avons besoin.’’

Mouhamadou Bohoum Sow, président des éleveurs dans le département de Linguère, s’est lui appesanti sur la question de la cherté de l’aliment de bétail, en cette veille de Tabaski. ‘’S’il y a d’autres moyens pour diminuer le prix, nous sommes preneurs’’, a-t-il lancé.

Néanmoins, il s’est félicité de la tournée du secrétaire d’État à Dahra dont le foirail refuse du monde, en cette période. Vantant les mérites de ses pairs, il a ajouté : ‘’Toutes les têtes que vous voyez ici, c’est grâce à l’élevage pastoral. Elles sont nées et élevées au Djolof, même s’il y a des moutons qui nous viennent de l’extérieur, c’est en petite quantité. L’élevage pastoral a besoin d’espace pour produire du lait et de la viande. Il faut renforcer la sécurité, bien qu’elle soit toujours présente dans les foirails, mais aussi dans les villages reculés.’’

Awa Dembal Sow, présidente de Dirfel, a, elle, salué les efforts de l’État pour assurer la sécurité. ‘’Il fut un temps où personne n’osait porter un sac à main dans ce foirail par manque de sécurité. Aujourd’hui, toute la sécurité est présente pour veiller sur le marché. Au Sénégal, il y a suffisamment de moutons. Tous les moutons que vous trouvez dans ce foirail sont nés au Djolof. Donc, j’ose espérer qu’il y aura assez de têtes avant la Tabaski. Toutes les bourses peuvent avoir un mouton en ce moment, car les prix varient entre soixante-quinze mille et cent mille francs. Les aliments de bétail destinés aux opérateurs sont disponibles à Dahra et à Linguère’’, a-t-elle affirmé.

Par Mor Mbathio Ndiaye