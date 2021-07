Le Sels traverse des moments difficiles. Le Conseil d’administration a décidé d’exclure de ses rangs le secrétaire général de la section de Bambey. Il est reproché à Ngor Ndiaye et à son adjoint Mame Birame Faye d’avoir mené des activités fractionnistes.

L’idée d’un Congrès extraordinaire du Syndicat des enseignants libres du Sénégal (Sels) est agitée par des membres dudit syndicat résidant à Bambey. Ils ont mis en place le comité pour l’organisation d’un Congrès extraordinaire du Sels dirigé par Ngor Ndiaye, le secrétaire général du Sels de Bambey. Avec ses camarades, Ngor Ndiaye reproche à l’actuel secrétaire général, Souleymane Diallo, qui n’est pas candidat à sa propre succession, une ‘’gestion opaque du syndicat, de la coopérative d’habitat du Sels et de la mutuelle de santé, la non-acquisition d’un siège pour un syndicat qui a 21 ans d’existence, l’inamovibilité de Souleymane Diallo et de son impopularité dans le landerneau syndical’’.

Selon le syndicaliste, ‘’les grands défis de l’heure sont la diligence du paiement des pensions de retraite, l’accélération du traitement des dossiers des collègues décédés, le traitement rapide des arrêtés d’admission et des actes administratifs, le paiement sans délai des rappels dus aux enseignants, l’arrêt immédiat de la surimposition opérée sur les salaires des enseignants, la prise en charge de l’enseignant décisionnaire à partir de la session de l’année d’admission au CAP et la prise en charge de son ancienneté de grade, lors du reclassement dans le corps des instituteurs décisionnaires et l’augmentation optionnelle de l’âge de la retraite à 65 ans’’.

Très en verve, les syndicalistes demandent à l’Etat du Sénégal de ‘’geler les avoirs du syndicat et à procéder à l’audit de ses avoirs, parce que la légitimité n’appartient plus à Souleymane Diallo, mais à la base. Nous n’accepterons plus qu’ils continuent à dilapider les ressources du syndicat’’.

Des actes et propos qui ont valu à Ngor Ndiaye et à Mame Birame Faye leur exclusion pure et simple du syndicat par le Conseil d’administration.

Mais ‘’cette exclusion est nulle et non avenue’’, d’après Cheikh Wally Ndour, Délégué national du Sels, qui était à Bambey pour procéder à l’installation de Badara Fall comme remplaçant de Ngor Ndiaye qui entend ‘’briguer le poste de secrétaire général du Sels, lors du prochain Congrès, en remplacement de Souleymane Diallo’’. Déterminé, Ngor Ndiaye est en train de faire le tour du pays pour installer des sections Sels qui lui sont favorables avant le Congrès qui va acter le départ de Souleymane Diallo.

Boucar Aliou Diallo