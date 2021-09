La phase de poules de la Ligue des champions débute, ce mardi, avec la 1re journée. Chelsea d’Edouard Mendy, champion d’Europe en titre, démarre la défense de son trophée, ce soir (19 h), face au Zenit Saint-Pétersbourg.

Le coup d’envoi de la course pour la succession de Chelsea sera donné ce mardi. Champions d’Europe en titre, les Blues entrent en lice, ce soir (19 h). Edouard Mendy et ses coéquipiers démarrent la défense de leur titre à domicile avec la réception du Zenit Saint-Pétersbourg, pour le compte de la 1re journée du groupe H.

Les Anglais ont démarré cette nouvelle saison à l’image des résultats de la précédente. Les hommes de Thomas Tuchel ont soulevé la Supercoupe de l’UEFA en s’imposant en finale face à Villarreal, vainqueur de la Ligue Europa, à l’issue de la séance des tirs au but (6 tab 5, 1-1 a.p). Après quatre journées de championnat, les Blues restent invaincus, avec trois victoires et un nul. Cette bonne entame leur permet d’être classés 2e (10 pts) de la Premier League, à égalité de points avec l’actuel leader, Manchester United (10 pts).

C’est donc un moment favorable pour démarrer une nouvelle aventure européenne. Elu Meilleur gardien de but de l’UEFA Champions League de la saison écoulée, Edouard Mendy imprime son leadership dans la cage des Blues. Il a réalisé jusqu’ici trois clean sheet en championnat dont le dernier remonte au week-end dernier lors de la victoire (3-0) contre Aston Villa.

En plus d’avoir un gardien de classe mondiale et une solide défense (un but encaissé en quatre matches), Tuchel peut compter sur une attaque de feu (9 buts en quatre sorties) qui s’est bonifiée avec l’arrivée de Romelu Lukaku. L’international belge, auteur d’un doublé face à Villa, est l’actuel meilleur buteur des Blues, avec quatre réalisations.

Pour sa part, le Zenit espère, cette saison, dépasser au moins la phase de poules. Les champions de Russie en titre ont terminé derniers de leur groupe, l’année dernière, en Ligue des champions (1 nul et 5 défaites). Leaders de la Premier League russe (17 pts), les Zénitiens sont invincibles en sept rencontres (5 victoires et 2 nuls).

Boulaye Dia découvre la C1 avec Villarreal

Transfuge du Stade de Reims durant cet été, Boulaye Dia a fini de découvrir le championnat espagnol sous les couleurs du Villarreal FC. L’attaquant des Lions a joué trois matches de Liga avec son nouveau club, sans toutefois trouver le fond des filets. Entretemps, l’ancien Rémois a ouvert son compteur-buts en sélection nationale du Sénégal contre le Congo (3-1). Ce premier but sous le maillot national pourrait constituer le déclic pour le natif d’Oyonnax (France) qui va découvrir la Ligue des champions. Villarreal effectue son retour en phase de poules de la C1, après une décennie d’absence. Le dernier passage du ‘’Sous-marin jaune’’ à ce stade de la compétition date de la saison 2011-2012. Et les choses ne s’étaient pas bien passées.

Le club espagnol a été éliminé dès le premier tour, en occupant la dernière place du groupe J, avec six défaites en autant de sorties. En tant que vainqueur de la Ligue Europa, Villarreal doit tenir son rang et sortir de la poule F qu’il partage avec Manchester United, Young Boys et Atalanta. C’est contre ce dernier club que les Espagnols doivent jouer leur premier match, ce soir (19 h). Malgré un début de saison poussif en championnat, les hommes d’Unaï Emery ont montré du caractère lors du nul (2-2) contre le champion d’Espagne en titre, l’Atletico Madrid. Boulaye Dia et ses équipiers devront montrer le même visage face aux Italiens qui se sont révélés au monde lors des deux dernières saisons de C1, notamment en 2019-2020, quand ils ont atteint les quarts de finale, pour leur première participation.

LOUIS GEORGES DIATTA