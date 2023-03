A la surprise générale, le Dr Babacar Niang a été libéré sur convocation, avant-hier samedi en début de soirée. Quelques heures auparavant, six syndicats de la santé ont fait face à la presse pour exiger sa libération.

Placé en garde à vue depuis le mercredi 22 mars 2023 par les limiers de la Sureté urbaine (SU) du commissariat central de Dakar, le patron de Suma Assistance a été libéré sur convocation. Il devra se présenter aujourd’hui devant les hommes de Bara Sangharé, le patron de la SU.

Si c’est motus et bouche cousue sur les raisons de cette libération surprise, au moment où beaucoup s’attendaient à son déferrement au parquet aujourd’hui dans la matinée, des interlocuteurs soutiennent que le point de presse de six syndicats de la santé quelques heures plus tôt fait partie de raisons de cette libération.

En effet, avant-hier en début d’après-midi, des professionnels de la santé réunis sous forme d’une Intersyndicale comprenant le Syndicat des médecins privés du Sénégal (Symeps), l’Association des cliniques privées du Sénégal (ACPS), le Syndicat autonome des médecins du Sénégal (Sames), le Syndicat des chirurgiens-dentistes et pharmaciens du Sénégal (SCDPS), la Société sénégalaise d’anesthésie réanimation et de médecine d’urgence (Sosear) et le Syndicat autonome des chirurgiens-dentistes du Sénégal (SACDS) ont fait face à la presse pour dénoncer cette arrestation.

Le SG du Sames, faisant office de porte-parole, a dit leur préoccupation par rapport au sort leur collègue Dr Babacar Niang, placé en garde à vue depuis le mercredi 22 mars 2023. En la circonstance, le Dr Mamadou Demba Ndour a souligné que le Dr Niang est médecin depuis bientôt 40 ans. Qu’il est diplômé en médecine d’urgence et en médecine aéronautique. Il a révélé que, dans les années 90, le Dr Niang a été l’initiateur du transport médicalisé au Sénégal qu’il a déployé à Dakar et dans la banlieue, plus précisément à Guédiawaye et dans les régions de Mbour et de Saint-Louis.

Le SG du Sames a aussi rappelé qu’il œuvre au quotidien dans le social et n’hésite pas à mettre ‘’gracieusement’’ à disposition, lors des grandes manifestations religieuses, sportives, politiques ou culturelles, des ambulances médicalisées. Ce fut d’ailleurs le cas, lors des derniers heurts où il a soigné et transporté énormément de blessés. Qu’il organise régulièrement des consultations médicales gratuites, notamment dans son village où il a été interpellé.

Le patron de Suma Assistance est marié et père de quatre enfants. Selon ses collègues, ‘’sa place n’est pas en prison ou en garde à vue’’.

‘’Nous assistons à une menace flagrante et grandissante du médecin dans l’exercice de sa profession’’

‘’La place de tout médecin est auprès de ses malades dans le seul but de soulager leurs souffrances en les soignant. Au travers de ses actions médicales, le médecin met un point d’honneur à rétablir, préserver ou promouvoir la santé dans tous ses éléments physiques et mentaux, individuels et sociaux. Dans l’exercice de sa mission, le médecin est apolitique et a l’obligation de soigner tout malade se présentant à lui, quelle que soit son appartenance sociale, religieuse ou politique. Le médecin travaille selon des procédures de prise en charge médicales et non politiques’’, a martelé le patron du Sames.

Selon qui, à l’image du bandeau recouvrant les yeux de Thémis pour représenter l’objectivité de la justice, la vue du médecin n’est concernée que par le soulagement des maux des patients. Aussi bien dans le public que dans le privé, le médecin respecte des procédures qui l’amènent, en recevant un patient, à l’assister dans le but de le stabiliser, en prenant en charge le risque vital de ce dernier.

Le médecin, d’après lui, joue lui-même un rôle dans la bonne marche de la justice, puisqu’il contribue à la manifestation de la vérité sur la base d’examens médicaux et médicaux- légaux. Le médecin participe à l’action de la justice, en accepte et en respecte les principes.

‘’Or, depuis quelques années, nous assistons à une menace flagrante et grandissante du médecin dans l’exercice de sa profession. Nous avons noté une pléthore de cas où le médecin est considéré comme un délinquant ou un meurtrier, menotté et incarcéré dès qu’un patient décède ou lors d’affrontements, occultant le fait que le médecin n’est pas divin, mais a une obligation de moyens qu’il déploie au maximum pour sauver des vies. Le médecin est un partenaire incontournable dans la bonne marche d’un système de santé et les médecins du Sénégal ne font pas exception. Aussi, ils ne sont des ennemis, ni pour le peuple ni pour les institutions. Ils sont l’oreille attentive des maux, le transmetteur des mots d’apaisement et la main soignante des plaies’’.

Après avoir fait ces rappels, le docteur Mamadou Demba Ndour a déclaré : ‘’Aujourd’hui, notre confrère, le docteur Babacar Niang, dont l’état de santé est préoccupant, doit recevoir des soins appropriés qui ne peuvent être dispensés dans un commissariat. Le médecin répondra toujours présent à l’appel de la justice, parce qu’il est avant tout un citoyen comme les autres. Mais gardons à l’esprit qu’il n’est un ennemi pour personne, mais plutôt un partenaire de vie à la recherche permanente de vies à sauver’’.

‘’Aussi, l’Intersyndicale appelle tout un chacun à la mesure et au discernement dans l’appréciation du rôle du médecin au Sénégal dont le statut doit être légalement fixé pour lui permettre d’exercer sa mission en toute quiétude et sans intimidation. Fort de tout cela, l’Intersyndicale ne saurait tolérer que notre camarade et confrère continue à être abusivement privé de liberté’’, a tonné le docteur Mamadou Demba Ndour.

CHEIKH THIAM