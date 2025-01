L’US Gorée n’est pas prête à céder son fauteuil de leader de sitôt. Les Insulaires ont consolidé leur première place en dominant Dakar Sacré-Cœur (1-0), ce samedi, en match comptant pour la 10e journée de Ligue 1.

L’Union sportive de Gorée poursuit sa course solitaire en tête du championnat d’élite. En ouverture de la 10e journée de Ligue 1, ce samedi, les Insulaires ont reçu et battu Dakar Sacré-Cœur (4e, 15 pts), sur le score d’un but à zéro. Après la victoire contre le Jaraaf, il y a deux semaines, l’US Gorée enchaine un deuxième succès et creuse son écart de six points avec son dauphin WallyDaan (2e, 17 pts) tenu en échec (0-0) par l’US Ouakam (14e, 10 pts), le même jour.

Les Ouakamois ont retardé le suspense, en tenant en échec les hommes d’Aly Male pendant plus d’une heure de jeu. C’est en seconde période que les Goréens ont trouvé le chemin des filets par Michel Sène (68e, 1-0), désigné Homme du match. Le score est resté inchangé jusqu’à la fin du temps réglementaire. ‘’On a fait une première mi-temps très difficile où l’on avait des occasions qu’on n’a pas pu concrétiser. Après, on a pu marquer et gagner. Je félicite mes joueurs’’, s’est réjoui Aly Male à la fin du match.

Malgré le bon résultat, le coach reste humble et estime qu’‘’il faut continuer à travailler et y croire parce que nous serons très attendus’’.

Le GFC enfonce le Jamono Fatick

Le sourire est revenu sur le visage des supporters du Guédiawaye FC, ce week-end. Leur équipe a renoué avec le succès, après deux journées difficiles (une défaite et un nul). Les Crabes ont accueilli et battu Jamono Fatick 2-0, ce samedi au stade Amadou Barry. Cette victoire permet à l’équipe d’Ansou Diadhiou de remonter de la 11e à la 9e place, avec 11 pts. Par contre, l’équipe fatickoise continue sa descente aux enfers en occupant la dernière place du classement, avec 7 pts.

Après une trentaine de minutes de jeu, les choses ont commencé à bouger au tableau d’affichage. Le Guédiawaye FC débloque le compteur en ouvrant le score par Joachim Sagna à la 38e mn (1-0). En seconde période, le club de la banlieue dakaroise a récidivé par Kabiro Joof à la 85e mn (2-0).

Oslo Football Academy (Oslo FA) a également fait une bonne opération lors de la réception de la Sonacos (7e, 13 pts), samedi dernier, en se hissant de la 9e à la 5e place, avec 14 pts. Les Académiciens se sont imposés (3-2) à l’issue d’un match plein de rebondissements. Le public du stade municipal des Parcelles-Assainies a eu droit à une première période époustouflante. Oslo FA a pris le match du bon bout en marquant deux buts en douze minutes, grâce au doublé d’Ousmane Diassy (10e et 22e). La joie des supporters d’Oslo, qui croyaient les trois points en poche est de courte durée. La liesse va changer de camp rapidement. En trois minutes, les visiteurs vont mettre le feu dans le camp adverse. D’abord par Serigne Touré, qui a réduit le score (26e, 2-1), puis par Lassana Massaly, qui a égalisé (28e, 2-2).

La seconde période s’annonce donc épique. Après dix-sept minutes d’empoignades, les Académiciens ont réussi à trouver le chemin des filets. C’est Cheikh Ahmadou Barro qui a inscrit le but de la victoire à la 62e mn. Les Huiliers ne se relèveront pas.

Casa et GF respirent

Si le week-end a été faste pour les banlieusards du Guédiawaye FC, cela n’a pas été le cas pour leurs voisins de l’AS Pikine (11e, 11 pts). En déplacement au stade Aline Sitoé Diatta, ce dimanche, les Pikinois ont subi la loi des Ziguinchorois. Après deux défaites d’affilée, le Casa Sports (12e, 10 pts) a renoué avec le succès en s’imposant 1-0. L’unique but de la rencontre a été inscrit par Aliou Diémé à la 60e mn.

Génération Foot peut également respirer à la suite de son déplacement fructueux sur la pelouse de la Linguère de Saint-Louis (1-2). Les Académiciens de Déni Birame Ndao ont dominé les Samba Linguère et quitté la zone de relégation en s’installant à la 13e place (10 pts).

Pourtant, l’après-midi n’a pas bien démarré pour les Grenats, qui ont concédé l’ouverture du score dès la 9e mn. C’est Pape Doudou Diallo qui a marqué pour la Linguère (1-0). Les Académiciens ont remis les pendules à l’heure par Mouhamed Dieng (31e, 1-1). De retour des vestiaires, Moussa Cissé n’a pas tardé à trouver le chemin des filets. Dès la première minute de la reprise, le défenseur de GF a inscrit le but de la victoire pour les siens (46e, 1-2).

Dans le derby des promus, ce dimanche au stade municipal des HLM, Ajel de Rufisque (8e, 13 pts) a mis fin à huit journées de traversée du désert (7 nuls et une défaite). Les Rufisquois ont battu l’ASC HLM (10e, 11 pts) 1-0. L’unique but du match a été inscrit par Mandione Thioub (20e).

Le dernier match de la 10e journée devant opposer le Teungueth FC (6e, 13 pts) au Jaraaf de Dakar (3e, 16 pts) a été ajourné en raison de la participation des Médinois en Coupe Caf.