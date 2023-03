Pour cette quinzième journée de la ligue 1, le trio de tête continue son mano à mano à distance. Gare au perdant !

Casa Sports face à Génération Foot ; Jaraaf contre As Douanes ; ou le duel de promus, Stades de Mbour vs Sonacos, la 15e journée de ligue offre de belles affiches, ce week-end. Même si Génération Foot n'est pas très en forme en ce moment, l’équipe vendra chèrement sa peau à Ziguinchor, face au Casa Sports. Ce genre d'affiche est toujours bien attendu par les férus du football et de la ligue 1

Pour l'As Pikine, qui reçoit la très en forme US Gorée, on n’est pas loin du match de la dernière chance, afin de sortir de la crise. 11e au classement, les Pikinois ne devancent le premier non relégable, l'AS Douanes que d'une petite longueur. Donc, mathématiquement, il est probable que le club de la banlieue retrouve une place dans la zone rouge, en cas d'un nouveau revers. Pour les insulaires, il faudra essayer de rester sur leur bonne forme actuelle. En outre, une victoire goréenne sera synonyme d'une place de 4e et à, juste, quatre longueurs du fauteuil de leader. L'US Gorée pourrait ne pas avoir dit son dernier mot, s'il s'impose en banlieue ce weekend.

La Linguère, dans la zone de relégation, aura très forte affaire face au leader actuel du championnat, le Diambars FC. Les Saint-Louisiens sont donc condamnés à l'exploit, même s'ils jouent à domicile, car les Académiciens sont de plus en plus impitoyables, depuis un certain temps. En effet, Diambars, bien placé pour remporter le championnat, à juste 9 journées de la fin de la saison, aura en tête de remporter les trois points. Donc tout autre résultat qu'une victoire pourrait être perçu comme une contre-performance, à l'issue de ce déplacement à Saint Louis.

Stades de Mbour vs Sonacos, match entre promus

Nous aurons aussi droit à une affiche 100% promus avec la réception de Sonacos par le Stades de Mbour. C'est une rencontre finalement assez équilibrée, car un seul petit point sépare les deux formations nichées en milieu de tableau. Mais les Mbourois, 8e, avec 17 points pourraient gagner deux nouveaux places et s'éloigner peut-être définitivement de la zone de relégation, en cas de victoire. Quant aux Diourbelois, un match nul rapporté de Mbour serait déjà un bon résultat et leur permettrait aussi de prendre leurs distances par rapport à la zone rouge.

Dans le duel à distance du top 3, Guédiawaye Football Club se rendra à Dakar Sacré Cœur. Les banlieusards se déplaceront forcément au DSC pour revenir avec les trois points, afin de mettre la pression sur leurs deux autres concurrents directs, Diambars FC et Casa Sports.

Le grand Jaraaf reçoit une As Douanes de plus en plus mal en point, qui flirte avec la zone rouge. Dans son antre d'Iba Mar Diop, le club de la Médina devrait donc disposer assez facilement de son adversaire. D'autant plus que les Médinois ont besoin de points, car toujours en course pour le titre. Pour les Douaniers, c'est aussi le moment de sauver les meubles, car la zone de relégation n'est pas loin. Un match nul passerait sans doute pour exploit.

Enfin, le Teungueth FC fera face au CNEPS Excellence, quasiment déjà condamné à une descente en ligue 2. En effet avec quatre petits points, les Thiessois sont très mal en point. Quant au deuxième, la victoire devrait être une formalité, pour espérer se hisser sur le podium.

Mamadou Diop