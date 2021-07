Classé 2e grâce à sa large victoire (5-0) contre le Cneps Excellence de Thiès, Diambars de Saly a décroché le ticket pour la Coupe de la Caf, la saison prochaine. L’US Gorée, vainqueur du Stade de Mbour (1-0) relégué avec Niary Tally en Ligue 2, a assuré son maintien en Ligue 1.

Le championnat de Ligue 1 a livré son verdict, ce week-end, à l’occasion de la 26e et dernière journée. Le ticket qualificatif à la Coupe de la Confédération africaine de football (Caf) a été décroché par Diambars. Les Académiciens de Saly se sont adjugés la 2e place du classement (46 pts, +19) grâce à leur large victoire (5-0) face au Cneps Excellence de Thiès (9e, 29 pts). Aristide Simon Diédhiou, Mouhamadou Moustapha Diaw, auteur d’un doublé, et Bilaly Diallo ont été les artisans de ce succès.

Les Académiciens ont tardé à trouver la faille. Il a fallu la 32e mn pour que Diédhiou montre la voie en ouvrant le score (1-0), qui n’a pas évolué jusqu’à la pause. De retour des vestiaires, la machine à buts de Diambars s’est mise en marche. Il a suffi six minutes (51e) pour faire trembler les filets par l’entremise de Diallo (2-0). Les Thiessois ont essayé de résister, mais ont fini par prêter le flanc dans les dix dernières minutes du temps réglementaires. Ils ont pris trois buts en huit minutes. Simon Diédhiou a inscrit son 2e but de la journée à la 83e mn. Moustapha Diaw a choisi les ultimes moments du match pour enfoncer le Cneps. Il a réalisé le doublé en quatre minutes (87e et 90e+1).

Ce score fleuve a permis aux hommes de Mbaye Badji de coiffer au poteau Génération Foot (3e, 46 pts +17), dauphin de Teungueth FC avant cette journée. Les Grenats ont pourtant remporté leur dernière rencontre face au Ndiambour de Louga (11e, 29 pts) sur le score de deux buts à zéro. Mais ce score n’a pas suffi pour conserver la 2e place.

Cependant, les Académiciens de Déni Birame Ndao peuvent se consoler avec le titre du meilleur buteur décerné à Jean-Louis Barthélémy Diouf (12 buts). Grâce à son doublé (45e et 48e) face au Ndiambour, le capitaine de GF a devancé l’attaquant du Casa Sport (6e, 33 pts), Mahfou Kandé (10 buts). Les deux joueurs étaient à égalité à l’issue de la 25e journée, 10 réalisations chacun. Le joueur du Casa est resté aphone lors de la victoire de son équipe (2-0) sur le terrain de l’AS Douanes (8e, 30 pts).

Coly sauve l’US Gorée, le Stade de Mbour et NGB en Ligue 2

La messe est également dite concernant les équipes reléguées en Ligue 2. La lutte à trois entre le Stade de Mbour, l’US Gorée et Niary Tally pour le ticket restant pour le maintien est allé au profit des Goréens. Opposés aux Stadistes, qui avaient pourtant la meilleure posture avant le coup d’envoi, les Insulaires ont fait l’essentiel en s’imposant sur la plus petite des marques (1-0). C’est Mamadou Coly qui a délivré son équipe en inscrivant l’unique but de la rencontre à la 35e mn. Gorée assure sa survie en Ligue 1 en occupant la 12e place, avec 27 pts, à une longueur du Stade de Mbour (13e, 26 pts). Le miracle ne s’est pas produit pour Niary Tally qui faisait face au Jaraaf de Dakar (4e, 44 pts). Les Médinois se sont imposés (1-0), samedi dernier. Ils ont ouvert le score (79e) par Ousmane Mbengue. Mais le match n’est pas allé à son terme, car les supporters de Niary Tally ont envahi le terrain, obligeant l’arbitre à mettre un terme à la rencontre.

Mbour Petite Côte (7e, 31 pts) a terminé le championnat en beauté par une large victoire, devant ses supporters, au stade Maniang Soumaré, samedi dernier, sur le score de 3 buts à 1 face à Dakar Sacré-Cœur (3-1).

L’affiche de la 26e journée, qui a clôturé la saison de Ligue 1 2020-2021, entre le champion en titre, Teungueth FC (1er, 52 pts) et l’AS Pikine (5e, 41 pts), n’a pas connu de vainqueur (0-0).

Résultats Ligue 1 Samedi Jaraaf - Niary Tally 1-0 AS Douanes - Casa Sport 0-2 US Gorée - Stade de Mbour 1-0 Diambars - Cneps Excellence 5-0 Mbour Petite Côte - Dakar Sacré-Cœur 3-1 Ndiambour - Génération Foot 0-2 Teungueth FC - AS Pikine 0-0 Ligue 2 – 26e journée Jamono Fatick - Amitié FC 0-0 Thiès FC - EJ Fatick 1-3 Renaissance Dakar - Africa P. Foot 4-0 Port - Duc 1-0 Sonacos - US Ouakam 3-2 Guédiawaye FC - Demba Diop 3-2 Keur Madior - Linguère 2-0

LOUIS GEORGES DIATTA