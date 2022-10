Le Milan AC de Fodé Ballo-Touré reçoit Chelsea de Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy, ce soir (19h), en match comptant pour la 4e journée de la Ligue des champions. Les Milanais visent la revanche sur les Londoniens vainqueurs à l’aller (3-0).

Une semaine après la phase aller, la Ligue des champions va aborder la manche retour avec la 4e journée, qui démarre ce mardi. Chelsea (2e, 4 pts) de Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy qui a relancé sa campagne européenne avec la victoire (3-0) face au Milan AC (3e, 4 pts) se rend au San Siro pour rester au contact de l’actuel leader, le Red Bull Salzbourg (1e, 5 pts) qui compte seulement un point d’avance.

Le club autrichien se rend en Croatie pour croiser le fer avec le Dinamo Zagreb (4e, 3 pts), qu’il avait battu (1-0), la semaine dernière. Après ce succès en C1, les hommes de Graham Potter ont infligé la même correction aux Wolves (3-0), en Premier League, samedi dernier. Les Blues sont bien partis pour réussir ce défi à Milan s’ils continuent sur la bonne dynamique de leurs deux dernières sorties.

Kalidou Koulibaly va effectuer son retour en Italie, trois mois après son départ du Napoli. Le défenseur central sénégalais réalisant des prestations remarquables lors de ses deux premières apparitions sous l’ère Potter, devrait avoir sa troisième titularisation d’affilée dans l’axe central des Blues. Le champion d’Afrique a été énorme face à Wolverhampton en remportant quatre duels aériens, réalisant trois dégagements et cinq tacles. Par contre, son compatriote, Edouard Mendy, qui est de retour dans le groupe après sa blessure au genou, n’est pas assuré de retrouver sa place dans les cages. Le portier sénégalais, auteur d’un début de saison mitigé, a été remplacé par Kepa durant son indisponibilité. Le gardien de but espagnol semble avoir pris une légère avance sur lui. Mais le coach anglais ne veut pas fixer une hiérarchie entre les deux et laisse le ‘’football en décider’’. Dans tous les cas, Mendy devra prendre son mal en patience et attendre son heure.

Pour s’assurer une seconde victoire en C1, Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy et les Blues devront en découdre avec Fodé Ballo-Touré et ses coéquipiers, leur coéquipier en sélection nationale. Le Milanais ne comptent pas se laisser avoir une deuxième fois par les Londoniens, encore moins dans leur fief. Le club de la Lombardie s’est refait le moral en s’imposant (2-0) face à la Juventus Turin, ce samedi en Serie A. En dehors de la défaite sur le fil face à Naples (1-2), le champion d’Italie a remporté tous ses matches à domicile cette saison (5 victoires en 6 matches). Pour le coach du Milan, le match contre Chelsea vaut ‘’beaucoup’’ et pourrait constituer une occasion d’aller de l’avant dans la compétition. ‘’Nous devons montrer que le match à Londres était un match unique et non la norme. Nous pouvons apprendre des situations qui se sont déroulées mercredi dernier afin de faire moins d'erreurs’’, a déclaré Pioli, en conférence de presse, hier.

Titularisé lors de la manche retour, Ballo-Touré devrait démarrer la rencontre sur le banc en raison du retour de Hernandez, titulaire indiscutable. Le latéral gauche français a retrouvé son poste le week-end dernier.

Abdou Diallo et Leipzig visent la 2e place

Le RB Leipzig (3e, 3 pts) a relancé sa saison en Ligue des champions en enregistrant sa première victoire (3-1) lors de la réception du Celtic, mercredi dernier. Avec seulement un point de retard sur le Shakhtar (2e, 4 pts), Abdou Diallo et ses coéquipiers ont la possibilité de devenir le nouveau dauphin du Real Madrid (1e, 9 pts). Pour cela, les Allemands devront s’imposer devant le club écossais et espérer une défaite des Ukrainiens face aux Madrilènes. Relégués sur le banc depuis trois matches, Diallo a rejoué ce week-end en Bundesliga lors du nul (1-1) contre Mayence. Il pourrait retrouver la C1, après avoir suivi la victoire des siens à l’aller sur le banc.

Haifa de Abdoulaye Seck joue sa survie

Bon dernier de la poule H, avec trois défaites en autant de sorties, le Macabi Hafia (4e, 0 pt) de Abdoulaye Seck est dos au mur. Le champion d’Israël va jouer sa survie lors de la réception de la Juventus Turin (3e, 3 pts), qui l’avait battu à l’aller (3-1). Les Israéliens doivent s’imposer devant la Veille Dame ou prendre le point du nul, au pire des cas, et espéré qu’il y ait un vainqueur entre le PSG (1e, 7 pts) et Benfica (2e, 7 pts) pour maintenir une petite lueur d’espoir de rester dans la compétition ou jouer le ticket de la Ligue Europa.

LOUIS GEORGES DIATTA