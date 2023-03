Le Barça prévoit de recruter un milieu de terrain cet été. Malgré une marge de manœuvre assez limitée à cause de leur situation financière complexe, la direction catalane estime qu’il est nécessaire de renforcer un secteur clé du onze type de Xavi (l’entraîneur aligne souvent quatre milieux de terrain dans le onze de départ de FC Barcelone). Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, et repris par blaugranas.fr le joueur de 28 ans est considéré comme une bonne alternative pour le milieu de terrain blaugrana.

S’il ne prolonge pas avec Liverpool, il serait libre de choisir sa prochaine destination cet été et pourrait débarquer en Catalogne gratuitement, à l’image des transferts de Christensen et Franck Kessié l’été dernier. Les culés ne sont pas les seuls à surveiller l’international guinéen. Le joueur de Liverpool est également dans l’orbite de l’AC Milan et du RB Leipzig depuis longtemps mais leur intérêt a refroidi plus d’une fois à cause des blessures à répétition dont le joueur est victime. Néanmoins, à Liverpool, Keïta a déjà montré qu’il pouvait être indispensable lorsqu’il arrive à enchainer les matchs.

…Salah, son agent dément une rumeur

Seulement 7e au classement de la Premier League, Liverpool pourrait rater la prochaine édition de la Ligue des Champions. Et récemment, une rumeur a annoncé que l'ailier des Reds Mohamed Salah (30 ans, 23 matchs et 8 buts en Premier League cette saison) allait envisager un départ l'été prochain sans une qualification pour la C1. Un bruit de couloir démenti ce mardi par son agent, Ramy Abbas. ‘’C'est n'importe quoi. Ce sujet n'a jamais fait l'objet de la moindre discussion ou réflexion. Ne pas se qualifier pour la Ligue des Champions n'a jamais traversé nos esprits’’, a assuré le représentant de l'Egyptien pour le journaliste Fabrizio Romano. Avec deux matchs en moins, Liverpool compte actuellement 9 points de retard sur Tottenham, 4e.