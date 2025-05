Recruté pour 35 millions d'euros lors du dernier mercato estival puis prêté une saison à Valence, Giorgi Mamardashvili s'apprête à intégrer l'effectif de Liverpool. Ambitieux, le gardien géorgien veut bousculer la hiérarchie et s'imposer devant Alisson Becker. Un dilemme de taille pour Arne Slot. Giorgi Mamadashvili convoite le poste d'Alisson Becker à Liverpool.

Le poste de gardien reste un cas à part dans le football. Là où la concurrence stimule les joueurs de champ, elle peut devenir un frein entre les poteaux. Souvent, un titulaire s'impose durablement. Mais lorsque le niveau entre deux portiers est proche, le choix devient épineux.

L'exemple le plus récent ? Arsenal. Après deux saisons convaincantes, Aaron Ramsdale a été évincé au profit de David Raya, plus à l'aise dans le jeu au pied et la relance courte, essentiels au système d'Arteta. Une décision brutale, mais tactiquement assumée. Un scénario similaire pourrait se profiler du côté de Liverpool.

Deux gardiens de très haut niveau

En effet, Arne Slot va pouvoir compter sur deux joueurs de calibre international dans son but en 2025-2026. Alisson Becker (32 ans), indéboulonnable depuis sept saisons, a toujours de beaux restes, en atteste sa performance exceptionnelle au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain (0-1), le 5 mars. Le Brésilien va désormais devoir jouer des coudes avec Giorgi Mamardashvili (24 ans), recruté pour 35 millions d'euros du côté de Valence lors du dernier mercato hivernal.

Il y a près d'un an, le néo-champion d'Angleterre s'est donné du temps en laissant le Géorgien en prêt au sein du club ché pour gagner en épaisseur après un Euro remarqué en Allemagne, avec notamment une prestation stratosphérique face à la Tchéquie (1-1). Un match avec 11 arrêts au compteur, soit autant que lors de la victoire sur la pelouse du Real Madrid (1-1), le 5 avril, avec un penalty repoussé devant Vinicius Junior. Une défaite qui a coûté cher à la Maison Blanche dans la course au titre.

Alisson, un statut à défendre

Que va faire l'entraîneur néerlandais en vue de la saison à venir ? Alisson (34 matchs, 32 buts encaissés, 13 clean-sheet) a encore deux années dans son contrat et n'a pas prévu de partir. Il a même refusé plusieurs offres lucratives du Golfe pour honorer son engagement avec Liverpool. Malgré sa propension à se blesser avec 33 matchs manqués sur les deux dernières saisons, l'Auriverde a montré qu'il restait un gardien complet, instinctif, très à l'aise balle au pied et dans la lecture des situations, participant activement à la construction basse comme souhaité par le Batave.

Jusqu'ici, le joueur passé par l'AS Roma n'a jamais été confronté à une telle situation en dehors de sa première saison chez la Louve alors qu'il n'était pas encore un gardien chevronné. Même si Caiomhin Kelleher n'a jamais démérité durant son absence avec plusieurs sorties étonnantes pour permettre à son équipe de lutter sur tous les tableaux, il a immédiatement récupéré sa place lorsqu'il a été apte à jouer. Une donne qui pourrait changer dans un avenir proche avec la venue d'un concurrent de calibre supérieur.

Mamardashvili, un gardien à l'ancienne

D'autant que Mamardashvili (33 matchs, 47 buts encaissés, 8 clean-sheet) n'a pas l'intention d'être coupé dans son élan après avoir patienté une année à Valence, longtemps à la lutte pour le maintien avant de se redresser au début de l'automne. «Je n'envisage pas un autre prêt. Je resterai à Liverpool la saison prochaine» , a assuré le portier pour le compte X de Geo Team, confiant concernant sa capacité à bousculer la hiérarchie. Moins fragile, plus costaud (1,96m), il compense d'ailleurs sa faiblesse relative dans le jeu au pied par son excellence sur la ligne de but.

«Le club me voit comme le gardien de Liverpool pour les dix prochaines années. Je vais y aller, prouver et faire ce que je peux, comme je l'ai fait à Valence. Je travaillerai dur chaque jour. M'entraîner avec un gardien d'expérience comme Alisson m'aidera» , a toutefois concédé le natif de Tbilissi. Une position délicate pour Slot qui ne devra pas tergiverser pour espérer faire mieux que sa première saison à Anfield. Miser sur l'expérience et le leadership d'Alisson ou donner les clés à Mamardashvili, incarnation d'un futur prometteur ? Un choix à fort impact sur le terrain... et dans le vestiaire.

