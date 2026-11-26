La controverse autour de la loi de finances rectificative (LFR) pour 2026 s’étend aux agents chargés de son application. Selon le CIAAS, des députés ont évoqué de possibles sanctions à l’encontre de fonctionnaires lors de la séance plénière du 25 novembre. Celle-ci était consacrée à l’examen d’une résolution relative au décret du 19 novembre 2026 portant mise en vigueur du projet de LFR.

Dans le communiqué signé par son coordonnateur, Omar Dramé, le collectif soutient qu’un acte réglementaire régulièrement pris et publié reste applicable tant qu’il n’a pas été suspendu, abrogé ou annulé par l’autorité compétente. « Sur quelle base juridique des agents de l’administration pourraient-ils être sanctionnés pour avoir exécuté un acte réglementaire toujours en vigueur ? », interroge-t-il.

Le CIAAS estime qu’il revient aux juridictions compétentes d’établir, le cas échéant, la responsabilité individuelle des fonctionnaires. Il invite les députés qui contestent la régularité du décret à emprunter les voies de recours prévues pour en demander la suspension ou l’annulation.

Le collectif dit vouloir préserver les agents de l’État des pressions liées à ce différend institutionnel. Il appelle l’exécutif et l’Assemblée nationale à renouer le dialogue dans le respect de leurs prérogatives respectives.