Pour accentuer la lutte contre l’émigration irrégulière, Macky Sall demande au ministre de l’Intérieur de renforcer le contrôle au niveau des points de départ. En Conseil des ministres hier, il a doté le Fonds de stabulation (Fonstab) de ressources conséquentes pour, entre autres, développer l’élevage intensif et consolider les filières.

Macky Sall veut accentuer la lutte contre l’émigration irrégulière par un contrôle renforcé des points de départ. Hier, en Conseil des ministres, il a engagé le gouvernement, principalement le ministre de l’Intérieur, à travailler dans ce sens. Cela fait suite à la disparition de plusieurs migrants clandestins, occasionnée par l’incendie et le chavirement de leur pirogue au large de Kafountine. Le bilan qui a été établi fait état de 14 morts pour le moment. Environ 150 personnes avaient emprunté l’embarcation de fortune en quête d’une vie meilleure en Espagne. Le chef de l’État, qui a présenté ses condoléances et souhaité un prompt rétablissement aux blessés et personnes secourues, s’est aussi incliné, à nouveau, devant la mémoire de migrants africains récemment disparus à Melilla.

En effet, au moins 23 personnes ont trouvé la mort lors de la tentative de quelque 2 000 migrants africains de pénétrer, vendredi dernier, dans l'enclave espagnole au Maroc. Donc, le phénomène continue de faire des ravages.

Mais ce n’est pas le seul drame qui est noté en cette période. Chaque année, dès le début de l’été ou la période hivernale, les cas de noyades se succèdent. Hier, un cinquième corps sans vie a été repêché sur la plage du lac Rose. En effet, après leurs épreuves physiques du Bfem, des élèves s’étaient donné rendez-vous pour aller se baigner au lac Rose. Cinq y ont perdu la vie. Les quatre corps ont été repêchés le même jour. Une enquête a été ouverte par les gendarmes pour identifier tout le groupe qui s’était rendu à la plage. Le président de la République Macky Sall, en attendant, demande au ministre de l’Intérieur, en relation avec les collectivités territoriales concernées, d’accentuer la surveillance des plages non autorisées à la baignade.

Par ailleurs, le chef de l’État demande au ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, et au ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, de finaliser le dossier technique et financier relatif au lancement, dans les meilleurs délais, des travaux de la nouvelle autoroute Dakar – Tivaouane – Saint-Louis. Macky Sall abordait, sur ce point-là, la question liée à la commémoration du centenaire de la disparition de Seydi El Hadj Malick Sy. C’est à cette occasion qu’il a félicité le khalife général des tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, l’ensemble de la famille et des disciples, ainsi que les populations de Tivaouane pour l’accueil chaleureux qui lui a été réservé lors de sa visite de courtoisie et le brillant succès des manifestations marquant la célébration dudit centenaire.

Macky Sall a procédé, samedi dernier, à la pose de la première pierre du nouvel hôpital de niveau 3 de Tivaouane de 300 lits, dénommé Seydi El Hadj Malick Sy. Cet investissement public de 46 milliards de francs CFA, à réaliser en 18 mois, permettra de conforter, dans la complémentarité, le système hospitalier national, selon le président Sall.

5 milliards F CFA par an pour développer l’élevage intensif

Sur le développement des cultures fourragères et la relance de l’élevage, le président de la République rappelle l’importance de ce sous-secteur dans la croissance et la promotion de la souveraineté alimentaire. Sous ce rapport, il demande aux ministres chargés des Finances et de l’Élevage de poursuivre les efforts de modernisation de l’élevage, en dotant le Fonds de stabulation (Fonstab) de ressources conséquentes (5 milliards F CFA/an), en vue de développer l’élevage intensif, de consolider les filières (notamment celle avicole), de même que l’autonomisation du Sénégal en lait et en viande.

Macky Sall demande, dans cette perspective, au ministre de l’Élevage et des Productions animales, en liaison avec ses collègues de l’Agriculture et des Collectivités territoriales, d’intensifier le déploiement national du Programme de développement des cultures fourragères à partir des zones pilotes définies, en rapport avec l’Isra et l’Institut national de pédologie.

Revenant sur la 14e édition de la Biennale de l’art africain, le chef de l’État félicite le ministre de la Culture et de la Communication et les acteurs culturels mobilisés.

BABACAR SY SEYE