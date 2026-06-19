Dans le cadre de la modernisation de la gestion de la protection sociale et du lancement de l’audit de la dette publique, l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES) et la Caisse de Sécurité Sociale (CSS) ont organisé, hier à Saint-Louis, un atelier d’information et de formation destiné aux élus territoriaux ainsi qu’aux responsables des établissements publics et parapublics.

L’initiative s’inscrit dans une dynamique de modernisation du service public et d’amélioration de la qualité des prestations offertes aux usagers. Grâce au portail numérique « Ndamli », les employeurs, les salariés et les bénéficiaires peuvent désormais effectuer en ligne l’ensemble de leurs formalités déclaratives et contributives à travers une seule interface. Le système repose sur un numéro unique d’affiliation commun aux deux institutions et attribue également à chaque travailleur déclaré un numéro unique de sécurité sociale.

Toutefois, malgré les avancées enregistrées depuis son lancement en 2022, les responsables des institutions sociales déplorent la persistance de nombreuses irrégularités. Plusieurs collectivités territoriales, établissements publics, parapublics et privés ne respectent pas encore leurs obligations déclaratives et contributives, certains n’étant même pas immatriculés sur la plateforme. Une situation qui complique l’identification précise des créances détenues par l’IPRES et la CSS sur l’État et ses démembrements.

Pour François Calixe Sagna, directeur des agences et bureaux régionaux de l’IPRES, cet atelier répond à un double objectif. « Il s’agit de présenter le portail Ndamli et de rappeler aux partenaires leurs obligations sociales ainsi que les impacts de leurs contributions sur les prestations servies aux salariés du secteur public », a-t-il expliqué. Selon lui, la plateforme constitue un véritable guichet unique permettant aux employeurs des secteurs public, parapublic et privé de s’immatriculer, de déclarer leurs salariés et de s’acquitter de leurs cotisations en ligne. L’outil contribue également à renforcer la transparence, à lutter contre la fraude et à réduire l’évasion sociale.

Face au déficit d’information constaté chez certains usagers, l’IPRES et la CSS ont multiplié les missions de proximité à travers plusieurs régions du pays, notamment à Tambacounda, Thiès, Matam et Saint-Louis. Les deux institutions estiment aujourd’hui que la couverture numérique du territoire permet à la majorité des usagers d’accéder facilement aux services en ligne, y compris via un smartphone. Les salariés peuvent ainsi vérifier eux-mêmes leur déclaration et signaler toute anomalie aux organismes compétents.

IBRAHIMA BOCAR SÈNE, SAINT-LOUIS