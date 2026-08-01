À quelques jours du Grand Magal de Touba et des différents Gamous célébrés dans la région, les acteurs du transport, les autorités administratives et les organisations communautaires ont lancé une vaste opération de nettoiement et de sensibilisation à la gare routière de Thiès. Objectif : améliorer le cadre de vie des usagers et renforcer la sécurité routière à l'approche des grands rassemblements religieux.

À l'approche des grands événements religieux, notamment le Grand Magal de Touba et les Gamous organisés dans la région de Thiès, les autorités administratives, les transporteurs et les organisations communautaires ont uni leurs efforts pour assainir la gare routière de Thiès et sensibiliser les chauffeurs aux règles de sécurité routière. L'opération, initiée par l'Association des ouvriers de la région de Thiès avec le soutien du président du regroupement des chauffeurs et du maire de Thiès-Ouest, a bénéficié de l'appui de la Brigade régionale des services d'hygiène.

Celle-ci a mobilisé ses équipes ainsi que des pompes de lavage, du matériel de désinfection, des pelles, des brouettes et des balais pour nettoyer l'ensemble du site. Au-delà de l'assainissement, cette initiative vise à améliorer les conditions d'accueil des milliers de voyageurs attendus durant les pèlerinages, tout en limitant les risques d'accidents de la circulation liés à l'intensification du trafic.

Présidant la cérémonie, l'adjoint au gouverneur chargé du Développement, Ababacar Sadikh Niang, a rappelé que la sécurité routière constitue l'une des principales préoccupations des autorités territoriales à l'approche des grands rassemblements religieux. « Lors des réunions préparatoires, la sécurité routière est apparue comme une priorité absolue. Cette activité illustre l'engagement collectif des acteurs territoriaux pour garantir des déplacements dans les meilleures conditions possibles », a-t-il déclaré.

Il a également insisté sur la nécessité d'une implication citoyenne dans la préservation du cadre de vie. Citant l'ancien président américain John F. Kennedy, il a invité chaque citoyen à s'interroger sur ce qu'il peut apporter à son pays avant d'attendre l'action de l'État. Pour lui, les initiatives citoyennes en matière de nettoiement, de civisme et de patriotisme méritent d'être encouragées et accompagnées par les pouvoirs publics. Saluant les efforts de la Sonaged dans la mise à disposition d'équipements de collecte des déchets, il a appelé les populations à adopter durablement des comportements responsables. « Nettoyer est une bonne chose, mais ne pas salir est encore mieux », a-t-il insisté.

Le président de l'Association des ouvriers de la région de Thiès, Abdoulaye Dieng, a indiqué que cette opération s'inscrit dans la continuité des actions engagées l'année dernière. Après avoir remercié le gouverneur, les chefs de service, le président de la gare routière ainsi que les membres de son association, il a rappelé que les préparatifs du Grand Magal de Touba et des Gamous exigent un environnement propre et sécurisé.

« La gare routière de Thiès accueille quotidiennement plus de 5 000 personnes. Durant les périodes de pèlerinage, le flux de voyageurs augmente considérablement. Un tel espace doit offrir des conditions d'hygiène irréprochables », a-t-il déclaré. Selon lui, les chauffeurs, en collaboration avec les services d'hygiène, ont procédé au nettoyage et à la désinfection des lieux afin de réduire les nuisances liées aux déchets et aux mauvaises odeurs.

Abdoulaye Dieng a toutefois attiré l'attention des autorités sur l'absence de sanitaires dans l'enceinte de la gare routière. Selon lui, cette situation favorise des pratiques qui dégradent l'environnement, notamment les déversements d'eaux usées et les besoins physiologiques effectués à proximité des véhicules. Il a ainsi lancé un appel au gouverneur de Thiès et au maire de Thiès-Ouest afin que des toilettes publiques soient construites dans les meilleurs délais.

« Pour une gare qui accueille des milliers d'usagers chaque jour, disposer d'infrastructures sanitaires est une nécessité absolue », a-t-il plaidé. Au-delà de l'état mécanique des véhicules, le président de l'association a insisté sur la santé des conducteurs, qu'il considère comme un facteur déterminant de la sécurité routière. Il a recommandé aux chauffeurs de réaliser régulièrement des examens médicaux afin de contrôler leur vision, leur état de fatigue et leur aptitude physique avant de prendre la route. Selon lui, plusieurs accidents sont provoqués par des malaises ou par la fatigue au volant, d'où la nécessité d'intégrer la prévention sanitaire aux actions de sensibilisation menées à l'occasion des grands pèlerinages.

Ndeye Diallo (Thiès)