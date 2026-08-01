Patrouille à la frontière sénégalo-gambienne

Une mission des forces de défense et de sécurité sénégalaises a effectué, vendredi, une patrouille dans le village de Darou Mady Diallo, situé dans la commune de Médinatoul Salam 2, dans la région de Kaffrine (centre), dans le cadre du renforcement de la sécurité à la frontière entre le Sénégal et la Gambie, a constaté l’APS.

La mission était conduite par l’adjoint au sous-préfet de l’arrondissement de Katakel, Oumar Diémé, en compagnie du lieutenant Sidi Dionne de la compagnie de gendarmerie de Kaffrine, et du lieutenant Cheikh Amadou Ba, du deuxième bataillon d’artillerie basé au camp de Koungheul.

Selon M. Diémé, cette sortie entre dans le cadre du suivi des décisions arrêtées par les autorités administratives et sécuritaires, notamment, celles visant à renforcer la sécurisation de la frontière sénégalo-gambienne au niveau du village de Darou Mady Diallo. ”Cette mission vise à rassurer les populations vivant dans les zones frontalières et à leur montrer que l’Etat du Sénégal veille à leur sécurité, où qu’elles se trouvent sur le territoire national”, a-t-il déclaré.

Il a également rappelé que le Sénégal et la Gambie entretiennent des liens historiques et culturels étroits. ”Le Sénégal et la Gambie sont deux pays frères. Nous formons un même peuple. Ces patrouilles contribuent à préserver cette fraternité tout en garantissant la sécurité des personnes et de leurs biens”, a-t-il ajouté.

Cette initiative a été saluée par les habitants de Darou Mady Diallo. Leur porte-parole, le chef du village, a exprimé sa satisfaction, estimant que cette présence des forces de défense et de sécurité renforce le sentiment de sécurité des riverains et témoigne de l’engagement de l’Etat à protéger les populations vivant dans les zones frontalières.