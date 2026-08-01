Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a eu, mercredi 29 juillet, un entretien téléphonique avec son homologue français, Laurent Nuñez, ministre de l'Intérieur de la République française. Au cours de cet échange d'une quinzaine de minutes, le ministre sénégalais a d'abord exprimé sa compassion et sa solidarité à la France, confrontée depuis près d'un mois à d'importants feux de forêt dans le sud du pays.

Les discussions ont ensuite porté principalement sur la coopération entre les deux États en matière de sécurité, avec un accent particulier sur l'accompagnement de la France dans les préparatifs des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Les deux ministres ont également abordé plusieurs autres sujets d'intérêt commun, sans davantage de précisions. Cet entretien s'inscrit dans la continuité des échanges engagés entre les deux responsables lors du déplacement effectué par Mouhamadou Makhtar Cissé à Paris, en juin dernier, quelques jours après sa prise de fonction.

À travers ce nouvel échange, Dakar et Paris réaffirment leur volonté de poursuivre une coopération étroite dans le domaine de la sécurité, notamment dans la perspective des JOJ Dakar 2026, qui constitueront le premier événement olympique organisé sur le continent africain.