Le Bureau de mise à niveau des entreprises (BMN), en partenariat avec la Direction de l’environnement et des établissements classés (DEEC) et l'Agence d'aménagement et de promotion de sites industriels (Aprosi), ont organisé, hier, un atelier de restitution et de partage des résultats du projet ‘’Initiative villes durables’’ pour le Sénégal autour du thème ‘’Promotion des énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et la gestion intégrée des déchets dans les parcs industriels durables’’.

Sous l’effet combiné de l'urbanisation et des changements climatiques, nos villes sont devenues vulnérables face à des phénomènes comme les inondations, les glissements de terrain et autres catastrophes naturelles. Pour lutter contre ce fléau, un atelier de restitution et de partage des résultats du projet ‘’Initiative villes durables’’ pour le Sénégal a été organisé, hier, sur le thème ‘’Promotion des énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et la gestion intégrée des déchets dans les parcs industriels durables’’.

Financé par le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et mis en œuvre par l’Onudi, le projet promeut les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et la gestion intégrée des déchets dans le parc industriel de Diamniadio. Dans sa mise en œuvre, le Bureau de mise à niveau (BMN) s’est vu confier l’accompagnement d’entreprises, dans des investissements en efficacité énergétique, mais également sur des investissements en installations solaires photovoltaïques (13 entreprises), sur la mise en place de la démarche de mise en œuvre des systèmes de management de l’environnement et de l’énergie devant aboutir à la certification ISO 14001 et ISO 50001 (six entreprises) et des sessions de renforcement des capacités.

L’objectif de ce projet est d’améliorer la capacité à planifier et à mettre en œuvre des pratiques de gestion durable des villes axées sur l'intégration de parcs industriels, à travers la promotion des investissements en énergie renouvelable, l’efficacité énergétique, des technologies sobres en carbone et résilientes au climat et la réduction des Pops dans les entreprises de Diamniadio.

Pour le conseiller technique du ministre du Commerce, de la Consommation et des PME, Boubacar Samb, les dernières études sur l'état des villes d'Afrique indiquent que, d'ici 2050, 200 millions d'Africains pourraient être déplacés à cause des effets des changements climatiques, ce qui pèsera lourdement sur les capacités des villes et de leurs ressources.

En effet, une urbanisation mal gérée peut-être un obstacle au développement durable. L’intensification de l’activité économique dans les villes contribue en outre à augmenter leurs impacts écologiques avec notamment une forte émission des gaz à effet de serre, ajoute le conseiller technique du PME.

Il urge dès lors, d’apporter une réponse adaptée pour endiguer ces phénomènes, tout en permettant aux centres urbains de continuer à jouer pleinement leur rôle de moteur de croissance de nos pays.

Le projet ‘’Initiative villes durables’’ s’insère parfaitement dans des projets de grande envergure initiés par l’État du Sénégal, notamment le pôle urbain de Diamniadio et le parc industriel. Ces projets d’infrastructures, alignés au Plan Sénégal émergent (PSE) et la Contribution déterminée au niveau national (CDN) du Sénégal, s’inscrivent dans une dynamique de réduction de la congestion et de la pression de l’urbanisation sur Dakar et de soutien à l’intégration des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique et des technologies propres dans les industries de Dakar et dans le parc industriel de Diamniadio.

Depuis un certain moment, le Fonds pour l’environnement mondial est en train de promouvoir l’approche programme pour permettre d’avoir des impacts multiples à partir d’un seul programme. Avec le programme ‘’Ville durable’’, le Sénégal a pu développer une approche intégrée en mettant au-devant les parties industrielles. Ce qui a permis d’avoir des résultats encourageants dans le domaine de la gestion des déchets industriels.

Les industries génèrent souvent des déchets qui sont dangereux, souligne le directeur de l’Environnement et des Établissements classés au ministère de l’Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Baba Dramé. A l’en croire, ‘’nous avons une opportunité à démultiplier, parce que le Sénégal ne compte pas seulement la zone industrielle de Diamniadio, il y a d’autres zones industrielles comme Sandiara… Ces résultats doivent être démultipliés dans ces zones. Aujourd’hui, Eiffage à la possibilité de récupérer les eaux usées issues de la production de béton et de pouvoir les réutiliser dans le circuit de production. Ça fait non seulement la réduction environnementale, mais aussi Eiffage gagne de l’argent’’.

Baie de Hann

Selon Baba Dramé, la catastrophe écologique que nous connaissons aujourd’hui avec la baie de Hann, n’est rien d'autre que la conséquence d’un choix de développement industriel. La baie de Hann héberge quasiment l’essentiel des grandes industries du Sénégal et très souvent, ces industries ne mettent pas en place des stratégies qui permettent de traiter leurs déchets à l’interne avant de les rejeter dans le milieu naturel. Le BMN a beaucoup fait à travers la mise à niveau de ces industries, pour permettre la mise en place des systèmes de traitement des eaux usées avant le rejet en milieu naturel.

‘’On a aujourd’hui la possibilité d’éviter le cas de la baie de Hann et de faire de l’industrie un secteur qui contribue à la protection de l’environnement’’, assure-t-il.

Pour rappel, les villes des pays émergents sont de plus en plus les moteurs de la prospérité mondiale, alors que les ressources de la planète s’épuisent rapidement. Les villes contribuent de manière disproportionnée à 70 % des émissions à gaz à effet de serre mondiales. Trouver de toute urgence des moyens de réaliser une croissance économique et socialement équitable sans impliquer davantage l’environnement, est de véritable challenge. La lutte contre la pollution industrielle demeure un défi de taille pour combattre ce fléau lié à l’industrialisation et en même temps promouvoir la croissance économique durable au Sénégal.

DIANA DIA(Stagiaire)