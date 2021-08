Les commerçants réclament des points de vaccination dans les marchés, au Port autonome de Dakar, dans les gares routières… pour sauver l’économie du pays.

Face à la flambée des cas de Covid-19, le Mouvement des industriels et commerçants des denrées de première nécessité demande l’ajustement de la démarche de vaccination, en ciblant les lieux économiques, commerciaux notamment le marché HLM, Sandaga, le Port autonome de Dakar et la gare routière.

Dans une note parvenue à ‘’EnQuête’’, il demande aux autorités de sécuriser les hôtels et les aéroports, afin de préserver le tissu économique. Par ces propositions, ces acteurs tiennent à protéger l’économie et les populations actives et aussi ramener la confiance, afin de garantir les relations.

Ainsi, ils invitent l’Etat à mettre le vaccin à la portée de la population active, c’est-à-dire d’installer des points de vaccination dans différents marchés. ‘’Partout, il y a des activités commerciales. Il faut des points pour permettre à la population de se faire vacciner le plus rapidement. C’est une course contre la montre. Le rythme, il faut l’accélérer pour que l’on puisse atteindre le maximum de personnes dans les plus brefs délais’’, déclare l’opérateur économique Moustapha Tall.

Ce dernier souligne que les marchés tels que HLM, le marché aux poissons, Sandaga, sont des points de ralliement importants. ‘’Nous allons discuter avec nos collègues commerçants, pour que l’on aille vers cet objectif et l’atteindre. Nous allons continuer cette sensibilisation, afin qu’ils adoptent les mesures barrières, respectent le port du masque, le lavage des mains et disposer suffisamment de gels hydro-alcooliques’’, a-t-il soutenu.

‘’Si le marché HLM est couvert, de même que Zinc à Pikine, Thiaroye, Petersen, les hôtels et l’aéroport, Dakar sera presque sécurisé. Avec ça, l’économie pourra tenir le coup. Si ces marchés ne sont pas couverts, ça pose problème’’, lance le directeur exécutif Ibrahima Diop. Selon qui les autorités doivent en profiter pour revoir la pyramide sanitaire, en s’inspirant du Programme élargi de vaccination, pour tuer la rumeur qui circule sur les vaccins.

Moustapha Tall considère que la santé est une priorité. ‘’Nous ne devons pas voir ce qui plait à celui-ci ou ce qui le déplait. Nous devons adopter cette démarche et faire ce qui protège la population. Récemment, nous avons vu, quand la police a commencé à exiger le port du masque, que les gens se sont pliés à cette directive. Ça doit continuer ainsi. Donc, tout le monde doit s’y mettre pour vaincre cette pandémie. C’est le combat de tout un chacun’’, ajoute-t-il.

Pour lui, le secteur privé est une grande cible, car il y a beaucoup d’enjeux. Dans la mesure où les cas augmentent, l’opérateur économique considère que la meilleure solution est de prendre les devants, avant qu’il ne soit trop tard. A son avis, l’économie doit être préservée, tout en conscientisant les populations et en évitant d’arriver à des mesures de restriction comme le confinement.

AIDA DIENE