Le président de la République, Macky Sall, a procédé ce vendredi à l’inauguration de la grande mosquée de Fatick (Ouest) avant d’y effectuer la grande prière hebdomadaire de Jumu’ah, a constaté l’APS. La prière a été dirigée par l’imam Mohamadou Mbengue qui a "vivement" remercié le chef de l’Etat d’avoir réalisé cette mosquée pour un coût global estimé à 629 547 428 F CFA.

A la fin de cette prière hebdomadaire, Macky Sall, accompagné du maire de la ville, Matar Bâ, et de plusieurs autorités administratives de la région, a rendu une visite de courtoisie à plusieurs dignitaires. Entamés dans le cadre du programme "Fatick 2005", les travaux de cet ouvrage reflétant "l’expertise, la compétence et le savoir-faire local, ont été entièrement réalisés par des Sénégalais", souligne le Bureau d’architecture et de conservation des palais nationaux de la présidence de la République. Cette structure a assuré "la conception du projet ayant émané des études du programme inachevé de Fatick 2005", lequel consistait en l’achèvement de travaux dont le niveau d’exécution correspondait à 60 % du gros-œuvre. La grande mosquée de Fatick est aménagée sur une assiette foncière de 6 268 m2 et occupe une emprise de 1 500 m2, avec un patio de 180 m2, des espaces prières hommes et dames sur 1 320 m2, pouvant accueillir jusqu’à 2 000 fidèles. La morgue et l’espace d’attente couvrent 240 m2, les salles de classe et blocs toilettes étant bâtis sur 240 m2, les espaces extérieurs avec le parvis et les allées piétonnes occupant pour leur part 4 288 m2.

"Le bâtiment est caractérisé aussi par un plafond d’une hauteur de 4,50 m, une grande véranda périphérique avec une hauteur sous-plafond de 5 m, deux minarets de 28 m à l’est, deux minarets de 9.80 à l’ouest et une grande coupole centrale de 4,90 m de diamètre", précise la note du Bureau d’architecture et de conservation des palais nationaux de la présidence de la République. L’édifice comprend également deux coupoles périphériques de 4,20 de diamètre, un pavage, des aménagements d’espaces verts, des candélabres pour l’éclairage, des blocs de toilettes extérieures et des espaces d’ablution de 12 boxes, précise la même source.

...Il dispose également d’un système de sonorisation "de grande portée", une climatisation, une ventilation des espaces intérieurs, un système de paratonnerres et de balises sur la pointe des minarets, en plus d’un éclairage permettant la mise en valeur de l’édifice. L’achèvement des travaux de la grande mosquée de Fatick s’inscrit dans le cadre du programme spécial du président de la République pour les sites religieux. "Il reflète sa ferme volonté d’offrir des infrastructures de qualité aux cités religieuses ainsi qu’aux communautés", rappelle le Bureau d’architecture et de conservation des palais nationaux de la présidence de la République. Le coût global des travaux (629 547 428 F CFA), "prend en compte le coût total du projet d’achèvement évalué à 379 547 428 F CFA et le coût de 250 000 000 F CFA réalisés dans le cadre des gros-œuvres de Fatick 2005", indique-t-on de même source. Le président de la République séjourne depuis jeudi dans la ville de Fatick dont il a été maire, pour prendre part à la cérémonie d’inauguration de cet édifice religieux.