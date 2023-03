Malgré les rapports sur le recul des droits civils et politiques au Sénégal, le chef de l’État estime que le pays reste un modèle de démocratie.

‘’Le Sénégal demeure un État de droit, de référence et une démocratie exemplaire’’. C’est l’affirmation du président de la République. Hier, en Conseil des ministres, Macky Sall s’est prononcé sur l’impératif de préserver les acquis démocratiques et l’ordre public, une semaine après des heurts qui ont fait au moins trois morts, suite à des manifestations en soutien du principal opposant politique Ousmane Sonko.

Au regard de ces troubles à l’ordre public observés dans plusieurs localités du pays, le chef de l’État a demandé au gouvernement ‘’de prendre toutes les mesures idoines pour assurer, sur l’étendue du territoire national, la sécurisation absolue des personnes et des biens’’.

Cette prise de position intervient au moment où des organismes internationaux expriment leurs inquiétudes sur un recul des droits humains au Sénégal, dont ceux civils et politiques. Un rapport du département d’État américain et un communiqué d’Amnesty International pointent du doigt des refus du droit aux manifestations pacifiques, des arrestations arbitraires visant des opposants, la mort de manifestants associés l’usage excessif de la violence des forces de l’ordre, le manque d’enquêtes indépendantes sur ces cas, etc.

Malgré tout, pour le président de la République, le Sénégal reste une démocratie exemplaire.

‘’Prendre toutes les mesures idoines pour la sécurisation des personnes et des biens’’

Un an après la tenue du 9e Forum mondial de l’eau au Sénégal (du 21 au 26 mars 2022), la Journée mondiale de l’eau, célébrée hier, a été l’occasion, pour le chef de l’État, de revenir à l'exécution des projets hydrauliques.

Macky Sall s’est ainsi ‘’réjoui des avancées significatives notées dans l’amélioration de l’accès équitable à l’eau des populations’’. Il a demandé au Premier ministre ‘’d’assurer un suivi régulier de l’exécution des projets hydrauliques en milieux urbain et rural, en veillant notamment à la planification optimale du renouvellement et de l’extension des infrastructures (usines, forages, châteaux d’eau et réseaux) et à l’encadrement de la gestion des forages et autres ouvrages hydrauliques, sous la supervision de la Société nationale des eaux du Sénégal (Sones) et de l’Office des forages ruraux (Ofor)’’.

Dans l’administration de la gestion de l’eau, le chef de l’État a demandé au ministre de l’Eau d’engager des concertations sur le repositionnement stratégique de la Sones et la mutualisation de ses interventions avec celles de l’Ofor, l’évaluation régulière des modèles économiques appliqués en zone rurale et dans le périmètre affermé, et la finalisation du nouveau projet de Code de l’eau, qui doit allier la préservation de la durabilité de la ressource et l’accès équitable des populations à des coûts maitrisés.

Un nouveau Code de l’eau

Organisé par le Conseil mondial de l’eau et le gouvernement du Sénégal, le 9e Forum mondial de l’eau, qui s’est tenu pour la première fois en Afrique subsaharienne, a produit un document intitulé ‘’Déclaration de Dakar’’ ou ‘’Blue Deal’’ œuvrant pour la sécurité de l’eau et de l’assainissement pour la paix et le développement. Parmi les points saillants retenus par le forum, une mobilisation des ressources financières publiques et privées par la mise en œuvre effective du programme effectif d’Addis-Abeba qui préconise d’investir dans les infrastructures de l’eau et de l’assainissement afin de développer des emplois verts, en particulier en faveur des jeunes, des femmes et du monde rural.

Dans le même sillage, le président de la République a invité le Premier ministre à faire mener les études techniques et financières adéquates afin d’anticiper, en termes de réalisations d’ouvrages à l’horizon 2035, la prise en charge de la demande en eau potable tout en rappelant l’impératif d’assurer une réglementation renforcée des conditions d’implantation et de gestion des forages. Ceci passe par la définition d’un schéma hydraulique national prospectif, ‘’à partir des ressources en eau disponibles et des besoins signalés, en tenant compte de l’évolution démographique et de l’accélération notable de l’urbanisation du territoire national’’, assure Macky Sall.

Un point sur des opérations préhivernales tous les 15 jours et sur les inondations

À trois mois de l’hivernage, la préparation et la prévention des inondations se sont invitées à la table du gouvernement. C’est ainsi que le président de la République a demandé au Premier ministre d’assurer, tous les quinze jours, le suivi des opérations préhivernales sur l’ensemble du territoire national. Ceci implique l’urgence ‘’de prendre toutes les mesures indiquées en vue de la finalisation fonctionnelle des travaux et des dispositifs de drainage des eaux dans les départements de Keur Massar, avec la phase d’urgence du Progep II, de Rufisque, avec les cas des communes de Sangalkam et Bambilor, de Thiès et de Mbacké, avec notamment la commune de Touba’’.

Le président de la République a également demandé au ministre de l’Eau et de l’Assainissement et au ministre de la Prévention et de la Gestion des inondations de faire un compte rendu bimensuel en Conseil des ministres des actions prioritaires de prévention et de gestion des inondations.

Par ailleurs, Macky Sall a invité les ministres des Finances, de l’Intérieur, des Infrastructures, de l’Urbanisme, de l’Assainissement et de l’Environnement à prendre les mesures de sauvegarde visant le fonctionnement adéquat des réseaux d’assainissement, des bassins de rétention des eaux de pluie et des exutoires, à l’image de celui du marigot de Mbao.

Revenant sur le développement du secteur de l’élevage, le chef de l’État a validé le schéma d’exploitation et de gestion du ranch Djibo Leyti Ka de Dolly, domaine dont il a décidé de l’érection en établissement public à caractère industriel et commercial (Epic) à la suite des concertations menées par le département de l’Élevage avec les acteurs.

Lamine Diouf