Magal rime avec une bonne prise en charge médicale des patients. Pour une bonne réussite de cet événement religieux, la Pharmacie nationale d’approvisionnement (PNA) a mis en place un dispositif médical qui a été dévoilé, hier.

Le ministère de la Santé, à travers la région médicale de Diourbel, a mis en place un dispositif exceptionnel de prise en charge des fidèles qui vont séjourner à Touba. Ce dispositif comprend 182 points de soins avec des postes fixes composés d’hôpitaux et de centres santé. À côté de ces postes fixes, il y aura des postes médicaux avancés qui sont installés en majorité à travers la ville de Touba et ses environs, pour justement mieux répondre à cette affluence. C’est dans ce cadre que la PNA, dans sa mission de rendre la disponibilité et l’accessibilité des médicaments, a doté l’ensemble de ces postes en médicaments de qualité et en quantité suffisante.

Pour réussir cette mission, le ministère a dégagé un budget de 62 millions F CFA en médicaments qui ont été repartis à travers les différents points choisis à ce niveau. Et cela s’est déroulé en deux phases.

Le docteur Mahamadane Lo, Directeur de la Pharmacie régionale d’approvisionnement (PRA), renseigne : ‘’D’abord, il y a la dotation des hôpitaux et des centres de santé. On leur livre les médicaments sur la base de leur expression de besoins et le montant qui est indiqué par la région médicale. C’est elle médicale qui fait l’arbitrage et qui alloue à chaque point de prestations un montant de médicaments. Maintenant, nous PRA, sur la base de cette répartition, passons à la livraison. Après cela, nous passons à l’autre phase. Il s’agit de confectionner des kids pour les postes de santé et les points médicaux avancés, en nous référant sur les consommations des éditions passées. C’est ainsi que nous avons confectionné pas moins de 160 kits.’’

Le Dr Lo précise que la distribution va se faire trois jours avant. ‘’Cet après-midi (dimanche) même, on va procéder à la distribution des kits et l’ensemble des hôpitaux et les centres de santé ont déjà enlevé leur dotation’’. À partir de lundi, l’ensemble des postes va recevoir leur dotation en médicaments pour pouvoir correctement dérouler leurs activités. En dehors de cela, la PRA a mis en place une unité mobile dénommée PRA mobile Magal qui est positionnée à Touba. Cette PRA mobile est un camion frigorifique qui remplit les normes de conservation de médicaments, en cas de besoin, pour épargner les structures les va-et-vient entre Diourbel et Touba. Le camion sera à un point très accessible près de Darou Marnan, sur la voie entre Mbacké et Touba. C’est un point bien connu, parce que c’est la troisième édition.

Les autres structures sanitaires, Bambey et Diourbel sont aussi prévues, mais même les autres régions environnantes, Thiès, Kaolack et Louga et Fatick font partie du dispositif.

BOUCAR ALIOU DIALLO (DIOURBEL)