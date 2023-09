Maires de Fatick

Les maires du département de Fatick se sont réunis, hier, aux fins d’analyser la situation politique nationale. Ils approuvent le choix de raison porté par la conférence des leaders de Benno Bokk Yaakaar (BBY) sur le candidat Amadou BA et s’engagent à le soutenir pour une victoire éclatante à l’élection présidentielle de février 2024, dès le premier tour, selon une note reçue à EnQuête. A cet effet, les maires promettent d’entreprendre les démarches nécessaires en vue de la tenue d’une réunion élargie à l’ensemble des responsables de la coalition BBY du département de Fatick.

En outre, ils invitent les militants et sympathisants à unir leurs forces et à travailler, la main dans la main, pour une belle victoire de la coalition Benno Bokk Yaakaar au soir du 25 février 2024. Ce faisant, ils ont unanimement félicité Macky Sall, pour la décision qu’il a prise de renoncer à un autre mandat. Ils ont aussi magnifié les nombreuses avancées enregistrées par notre pays dans sa marche vers l’émergence sous le magistère du président Sall. Ils réaffirment donc leur ancrage dans la coalition BBY et la grande coalition de la majorité présidentielle, ainsi que leur loyauté indéfectible à Macky Sall.