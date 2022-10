Le maire de la commune de Hann-Bel Air, Babacar Mbengue, a octroyé des fournitures scolaires et des bourses de 25 000 F CFA aux élèves et aux écoles de cette localité.

Les élèves et les directeurs des écoles de la commune de Hann-Bel Air peuvent afficher le sourire. Leur maire est à leur chevet, en cette rentrée scolaire. Hier, il a remis des fournitures scolaires et des bourses à tous les potaches de sa commune. Au total, c’est 64 millions F CFA qui sont dépensés. Les 14 millions F CFA ont servi à acheter les fournitures scolaires destinées aux écoles. Les 50 millions F CFA constituent les bourses de 25 000 F CFA octroyés à 2 000 élèves.

La remise des mandats s’est faite hier à l’école Casa España, aux Maristes. C’est la 13e cérémonie du genre depuis l’élection de Babacar Mbengue à la mairie. Depuis la première édition, bien des choses ont changé. ‘’Les fournitures scolaires que nous remettons ce matin contribueront certainement à soulager les familles d’un lourd fardeau. On veut que les enfants étudient dans de très bonnes conditions’’, a déclaré le maire Babacar Mbengue.

Mettre les enfants dans de bonnes conditions afin qu’ils puissent étudier en toute quiétude ne suffit pas pour faire des résultats. Ainsi, l’IEF de Grand-Dakar, Mme Sarr, a rappelé aux parents leurs responsabilités envers les enfants. ‘’L’une des priorités phares de l’éducation nationale est la restitution des valeurs civiques, la systématisation des valeurs. Je me dis, à chaque fois, que l’élève est comme une assiette et si l’assiette n’est pas bien nettoyée ou qu’il y a des trous, l’enseignant aura du mal à y mettre quelque chose. Donc, que les femmes fassent en sorte d’aider les enfants à la maison, afin de faciliter les tâches de l’enseignant’’, a-t-elle appelé.

Madame Sarr d’ajouter qu’avec la mise en place du nouveau système qu’est la sélection axée sur les résultats, exige ‘’que toutes les ressources investies dans les écoles, que cela soit des ressources humaines, matérielles, financières, soient traduites en résultats concrets. L’occasion m’est offerte d’inviter tous ces acteurs à s’investir davantage, de redoubler d’efforts pour que les résultats obtenus jusqu’ici puissent être améliorés. Je demande également aux directeurs d’école de faire parvenir aux destinataires tout ce qui est intrants, mais aussi aux enseignants. Ces fournitures scolaires et ces aides sont destinées aux élèves ; il faut qu’elles arrivent à destination. Et si nos enseignants en font un bon usage, nous pouvons espérer de bons résultats ou de meilleurs résultats dans la commune de Hann-Bel Air’’.

Selon le directeur de l’école Casa España, M. Thiam, par ailleurs représentant du Collectif des directeurs de Hann-Bel Air (Codec), en termes de soutien à l’éducation, Babacar Mbengue fait plus que ses pairs de l’IEF de Grand-Dakar. D’après lui, ‘’toutes les écoles publiques sont munies de deux photocopieuses, sans parler des bourses d’une valeur de 100 000 F que la commune attribue aux enseignants en classe de CM2, etc.’’.

Parlant des prochains débats d’orientation budgétaire, le député- maire a annoncé des investissements prévus au cours de l’année scolaire tels que la réhabilitation des murs, des logements des gardiens, l’installation d’une cuisine, etc.

Monsieur Mbengue de rappeler que ‘’les efforts consentis aussi bien par la mairie que par la communauté éducative ont été payants et se sont traduits dans une tendance générale croissante du taux de réussite moyenne du CFEE pour les huit écoles élémentaires. Je pense qu’en 2009-2010, j’ose le dire maintenant, nous étions les bons derniers. Aujourd’hui, en 2022, on est arrivé à un niveau où nous sommes à plus de 80 % de résultats, alors que nous sommes parties de 29 %’’.

ARAME FALL NDAO (STAGIAIRE)