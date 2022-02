Le nouveau Maire de la Commune de Joal-Fadiouth a été installé dans ses nouvelles fonctions, en fin de semaine dernière, par le préfet du département de Mbour. Sophie Galadima Siby a profité de l’occasion de la cérémonie d’installation pour annoncer les couleurs de sa gestion. Elle a invité les membres de son équipe à se rapprocher davantage de la population.

Sophie Galadima Siby est la première femme à diriger la commune de Joal-Fadiouth. Selon elle, il y a une nécessité de rapprochement entre le nouveau conseil municipal et les populations. « En effet, précise-t-elle, notre mission est de promouvoir une démocratie locale vivante et ouverte. C’est pourquoi, notre conseil municipal doit tout mettre en œuvre pour rapprocher davantage ses décisions de nos administrés, surtout ceux des quartiers excentrés. Au-delà de notre programme, il s’agit de travailler quotidiennement au plus près de nos concitoyens selon une stratégie claire et définie à l’avance : concertation et explication avant d’arriver à la phase décisionnelle qui revient au conseil municipal dans l’exercice de ses compétences et dans la mesure de ses moyens financiers ».

Ainsi, elle a exhorté l’ensemble des conseillers municipaux à prêter une oreille attentive aux sollicitations et aux besoins des populations dans les quartiers. « Chers membres du conseil municipal, il nous faut avoir conscience que la tâche qui nous attend est ardue, car les populations, toujours plus que jamais exigeantes, vont être très attentives aux avancées et/ou à nos échecs dans la prise en charge de leurs préoccupations », a rappelé Sophie G. Siby convaincue de sa capacité, au bout de son mandat de cinq (5) ans, de pouvoir « transformer positivement et radicalement la commune, en la rendant attrayante et moderne, pour le bonheur de nos concitoyens ».

Pour réussir ce pari, le Ministre du Pétrole et des Energies a invité tous les conseillers de se départir de leurs colorations politiques respectives pour se consacrer exclusivement à l’émergence de la commune. « Aux conseillers élus, je voudrais, en vous félicitant, vous inviter, dès lors que nous avons tous été officiellement investis, à laisser à la porte de la mairie nos couleurs et appartenances politiques, pour n’œuvrer que pour le seul parti qui vaille : la commune de Joal-Fadiouth pour laquelle nous concourrons tous à son développement », invite le Maire. En effet, ajoute Mme Siby : « Je serai le maire de toutes les populations de Joal-Fadiouth. Les élections étant derrière nous, je tends la main à toutes les filles et à tous les fils de notre chère commune. J’appelle tous à venir se joindre à nous, main dans la main, chacun dans son domaine de compétence et dans ses capacités, pour travailler non seulement à redonner à notre commune son lustre d’antan, mais également et surtout à la moderniser ».

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)