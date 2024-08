Cela fait trois mois que Birame Soulèye Diop a déposé sa démission. Son remplaçant est élu samedi dernier.

Les conseillers municipaux de la commune de Thiès-Nord ont été convoqués samedi dernier à une session pour élire leur nouveau maire. Trois candidats ont postulé à la sous-préfecture de Thiès-Nord : Mamadou Diakhaté, Boubacar Dembélé et Boubacar Cissé. Ils ont été départagés en présence du maire démissionnaire Birame Soulèye Diop, de la maire intérimaire Thioro El Mansour Dia, du sous-préfet Abdoul Sy chargé de veiller sur le bon déroulement du scrutin.

À l'issue du vote, Mouhamadou Diakhaté du Pastef a été élu avec 54 voix, suivi de Boubacar Dembélé qui a obtenu 20 voix et de Babacar Cissé qui a récolté deux voix. Le sous-préfet, devant l’assemblée, a fait porter officiellement l’écharpe de maire de la commune de Thiès-Nord à Mamadou Diakhaté.

Ce dernier a rendu un vibrant hommage au maire sortant Birame Soulèye Diop, par ailleurs ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines. Il a ensuite rappelé les multiples combats qu’ils ont menés ensemble avant d’arriver là où ils en sont aujourd’hui.

Dans son discours, le premier magistrat de Thiès-Nord a salué ‘’l'énorme travail’’ accompli par son prédécesseur en si peu de temps pour la ville de Thiès. ‘’Je m'engage ici à poursuivre vos efforts au rang le plus élevé. Je remercie les membres du conseil municipal qui ont placé leur confiance en moi et ont fait le pari de m'accompagner dans cette nouvelle aventure. Nous nous unirons pour qu'ensemble nous puissions offrir le meilleur à nos concitoyens municipaux et à nos administrés. Je voudrais rappeler le rôle essentiel que vous jouez dans le bon fonctionnement de nos services. Le cadre de vie et l'épanouissement de notre collectivité dépendent de votre dévouement et de votre professionnalisme (...) J'invite chaque concitoyen à se joindre à nous pour bâtir une nouvelle Thiès-Nord. Mais je demeure convaincu qu'ensemble, nous pouvons soulever des montagnes’’, a-t-il souligné.

Ndeye Diallo ( Thiès)