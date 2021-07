Mairie Diaoulé  

Le responsable politique APR de la commune de Diaoulé, dans le département de Fatick, par ailleurs Inspecteur de l’éducation, Ibrahima Diagne, est candidat dans cette localité pour les prochaines joutes électorales de janvier prochain. Pour ce membre de la Convergence des cadres républicains (CCR), il veut briguer cette mairie pour apporter les changements nécessaires dans la conduite des affaires de sa commune qu’est Diaoulé.

Cette dernière, poursuit-il, étant un démembrement de l’Etat, le maire doit comprendre parfaitement la synergie qui existe entre les actions du pouvoir central et celles relevant du conseil municipal. Sous ce rapport, Ibrahima Diagne compte inscrire ses actions dans le cadre global défini par l’Etat, tout en mettant en œuvre des actions locales pour le développement de la commune. ‘’L’approche sera participative avec les femmes et les hommes, mais surtout les jeunes de la commune sans exclusive, les compétences seront mobilisées vers un seul objectif : améliorer les conditions de vie et d’existence de la population afin de développer la commune.

En ma qualité de responsable de l’APR et cadre du système éducatif, je crois et je suis même convaincu de pouvoir porter ce projet et ces changements pour consolider les nombreux acquis enregistrés avec le président Macky Sall et maintenir l’espoir avec les actions à venir ou en cours prévues dans le programme 535’’, a confié ce membre de la Fédération des enseignants et éducateurs pour la république (FEER).

...Dans le domaine de l’éducation, renseigne M. Diagne, il s’agira, en relation avec l’inspection d’Académie et l’inspection de l’éducation et de la formation, de renforcer les équipements scolaires ainsi que la formation des enseignants pour favoriser une éducation de qualité pour tous les apprenants. Une attention particulière sera accordée aux actions de promotion de la culture scientifique et technique. Au plan de la santé, poursuit-il, il compte mobiliser des ressources pour une meilleure accessibilité des populations aux soins surtout les enfants et les femmes. Ceci se fera à travers les comités de développement de santé (CDS) mis en place dans les postes de santé. L’agriculture et l’élevage étant au cœur de ses priorités, des actions fortes seront mises en œuvre pour leur développement et ceci va contribuer fortement à la réduction de la pauvreté des ménages. Autre domaine important qu’est le commerce. Il va développer les marchés hebdomadaires qui jouent un rôle important dans les terroirs, avec leurs effets d’entrainement dans tous les autres secteurs de la vie économique et sociale. Il est en discussion avec les autres responsables pour créer une large coalition gagnante. Au dernier recensement, la commune de Diaoulé était forte de 8 650 âmes. Elle compte 33 villages et trois hameaux. Elle a à son sein, deux postes de santé, une case de santé, 19 écoles élémentaires, un CEM, un lycée et trois cases des tout-petits.