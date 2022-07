Sentant son honneur bafoué après dix jours passés en prison et pour avoir raté des rendez-vous professionnels à l’international et son pèlerinage à La Mecque, la députée Mame Diarra Fam compte porter plainte contre l’État du Sénégal.

Après sa sortie de prison, la députée Mame Diarra Fam a fait face à la presse, hier, chez elle, pour revenir sur ses conditions de détention, mais aussi sur la suite qu’elle va donner à cette affaire.

Selon elle, le 17 juin dernier, elle est allée chez le maire Barthélemy Dias. C’était suite à l’interdiction du rassemblement de l’intercoalition Yaw-Wallu par le préfet de Dakar, avec comme motif ‘’éternel’’ risque de troubles à l’ordre public. Ce qui est, pour elle, une violation flagrante de la loi par ceux qui sont chargés de la faire respecter. Elle s’est présentée devant les gendarmes en leur demandant l’autorisation d’accéder à la maison du maire de Dakar. Chose que le premier groupe lui accorda. Arrivée devant le second contingent, le refus était catégorique. Manu militari, selon elle, elle a été emmenée dans la fourgonnette direction la Section de recherches de Colobane. ‘’Cette expérience ne m’a nullement ébranlée. Ceci n’est que l’œuvre de Macky Sall.

Il n’a pas encore digéré sa défaite des Locales. Il a voulu, comme il aime à le rappeler, ‘réduire l’opposition à sa plus simple expression’ et de faire de cette assertion un viatique. Ce qui s’est passé est indescriptible ! Des opposants ont été mis en résidence surveillée, d’autres ont été arrêtés à des dizaines de kilomètres du lieu du rassemblement. Cette chasse aux sorcières ne peut prospérer dans un pays historiquement combattant. Même dans les années de braise (1988-1999), la situation n’a jamais été aussi soutenable. Il cherche à nous faire peur, mais l’intimidation ne passera pas (achat de nouveau matériel et changement de commandement au sein des forces de défense et de sécurité). La période de neutralité médiatique n’a jamais signifié suspension des libertés publiques et individuelles’’, a tonné la responsable du PDS à Guinaw-Rails Nord.

Elle a rappelé à Macky Sall qu’elle est une parlementaire qui voyage partout dans le monde. Elle sait un peu ce qui se passe ailleurs. ‘’C’est au Sénégal que le député est réduit à néant et je suis pour la redéfinition de l’immunité parlementaire. L'histoire retiendra que Macky Sall, après avoir privé le président Ousmane Sonko d’aller à la mosquée, m’a privée de faire le pèlerinage à La Mecque cette année. Il m’a même empêchée de faire ma mission parlementaire de la Francophonie au Maroc de par sa volonté. Mes droits en tant que députée n’ont pas été respectés. J’ai essuyé des mots difficiles à répéter ; mon honneur est bafoué en tant que parlementaire. Je dis bien que je vais porter plainte contre l’État du Sénégal. Avec mes avocats, nous allons introduire une plainte auprès des autorités judiciaires les jours à venir. Je m’en limite-là. Mes conseils se chargeront de cette affaire’’, a promis une Mame Diarra Fam déterminée.

‘’Je peux vous assurer que la liste suppléante va lui infliger une cinglante défaite’’

Sur la situation du pays, elle a confié que le Sénégal est arrivé à un moment crucial de l’histoire. Macky Sall, indique-t-elle, a décidé d’aller en élection sans véritablement de challengers crédibles de la trempe de la coalition Yaw. ‘’En ne voulant pas se salir les mains, il a délégué l’Administration (la Direction générale des élections), plus loin la justice via le Conseil constitutionnel pour écarter les ténors investis sur la liste majoritaire de Yaw. Mais c’est sans compter avec le peuple sénégalais qui lui a tourné depuis le dos. Je peux vous assurer que la liste suppléante va lui infliger une cinglante défaite qui va briser tout son rêve de troisième candidature. ‘Beugue beurer, bagne beurer’. Macky Sall est en haute mer. Laissons-le arriver à bon port d’ici 18 mois et décharger sa cargaison. Puisque son plus profond rêve est d’obtenir un troisième mandat, faisons de notre plus profond rêve le voir déchanter et cela passe par la détermination et l’engagement de tout un peuple. Au soir du 31 juillet 2022, donnons l’Assemblée aux vrais patriotes. La cohabitation est inéluctable et c’est maintenant que ce souhait se réalisera’’, a promis la responsable de la coalition Wallu Sénégal.

CHEIKH THIAM