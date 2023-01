Le Dage du ministère de la Justice, Abdoulaye Sy, porté par le coordonnateur départemental du BBY à Matam, Farba Ngom, a tenu ce week-end un méga meeting dans son fief, à Tiguéré, dans la commune de Nabadji Civol, pour investir le candidat Macky Sall. Devant un parterre de responsables politiques de l’APR, le Dage a annoncé que Matam est debout pour barrer la route au projet ‘’diabolique’’ du leader du Pastef.

Le meeting était annoncé en grande pompe depuis plusieurs semaines et il a finalement tenu ses promesses, en termes de mobilisation, ce samedi. Abdoulaye Sy, le directeur de l’Administration générale et de l’Équipement (Dage) du ministère de la Justice, a annoncé la couleur dans le ‘’titre foncier’’ de Macky Sall, en invitant chez lui, à Tiguéré, village de la commune de Nabadji Civol, les responsables politiques du BBY du département de Matam. ‘’Macky Sall reste le plan A et Z de Benno Bokk Yaakaar pour 2024’’, martèle-t-il.

Cette manifestation politique avait les allures d’un événement départemental, de par la présence des responsables de BBY. Ils ont dû aménager leur agenda pour y prendre part. Ainsi, étaient présents le ministre de la Communication et maire de Ourossogui, Me Moussa Bocar Thiam, le président du Conseil de surveillance de l’Ageroute et maire de Matam, Mamadou Mory Diaw, l’honorable député et maire de Bokidiawe, Khalilou Wagué.

Le ministre de la Communication, surnommé ‘’Boy Djiné’’, soutient dans son allocution que la candidature de Macky Sall pour un ‘’deuxième quinquennat’’ est une demande sociale pour les populations de la 11e région du Sénégal. ‘’Le président Macky Sall est une aubaine pour nous, habitants du Fouta. C’est à partir de 2012 que nous avons commencé à bénéficier de grands projets de l’État. La route Ndioum – Ourossogui - Bakel a coûté 309 milliards F CFA. Mais le président Macky Sall l’a réalisé, vante le maire de Ourossogui. Moi, je suis le maire le plus heureux de la région. Macky Sall nous a offert des projets d’envergure, avec l’aéroport d’Ourossogui d’une valeur de 14 milliards F CFA et d’un hôpital moderne de 22 milliards F CFA’’, s’exclame Boy Djiné.

Ce meeting était surtout marqué par l’absence remarquée de Farba Ngom. C’est parce qu’Abdoulaye Sy était, dans un passé encore récent, de l’autre camp, celui dirigé par l’ex-garde des Sceaux, Me Malick Sall. Et aujourd’hui, il est parrainé par le député-maire des Agnam.

Ainsi, pour lever toute ambiguïté, les responsables politiques ont expliqué à la foule que le coordinateur départemental était juste retenu par une Ziarra qui se tenait dans son village à Agnam.

Les militants étaient venus de plusieurs communes du département de Matam, dans le but de dérouler le tapis rouge à l’enfant de Tiguéré et lui souhaiter la bienvenue dans le ‘’bon camp’’. La foule particulièrement bruyante a ragaillardi Abdoulaye Sy avec le slogan ‘’Dage Arri’’ (NDLR : le Dage est venu). ‘’Nous sommes prêts pour accompagner le président Macky Sall pour un deuxième quinquennat. Nous sommes déjà mobilisés et nous allons à nouveau démontrer que Matam reste le titre foncier de Macky Sall’’.

À propos de la sortie musclée du leader du Pastef, le Dage ne se montre nullement ébranlé par les menaces d’Ousmane Sonko. Il sera réconforté par les propos du ministre Moussa Bocar Thiam qui annonce que ‘’la jeunesse républicaine et le peuple, le vrai peuple feront face à Sonko pour l’empêcher de mettre ce pays en feu’’.

